Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России

Мексиканский финтех-стартап Plata, созданный при поддержке предпринимателя Олега Тинькова, привлек 250 миллионов долларов инвестиций при оценке в 3,1 миллиарда, сообщает Bloomberg. Компания развивает модель цифрового банка, похожую российский «Тинькофф», и готовится получить статус полноценного банка в Мексике.

По данным агентства, в декабре 2024 года Plata получила одобрение на банковскую лицензию от регуляторов Мексики и сейчас проходит финальный аудит перед началом операций. Лицензия позволит компании расширить линейку продуктов, добавив к существующим кредитным картам дебетовые услуги и зарплатные счета.

«Эта сделка отражает доверие инвесторов, устойчивость нашей технологической модели и силу команды», — заявил генеральный директор Plata Нери Толлардо, ранее работавший в Тинькофф-банке.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

За год стоимость Plata выросла более чем вдвое. В марте 2025-го компания стала первым с 2022 года «единорогом» Латинской Америки — так называют частные стартапы с оценкой миллиард долларов и выше. Тогда она привлекла 160 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда. Среди первых инвесторов Plata значатся Олег Тиньков и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Компания начала работу в апреле 2023 года и быстро выросла. Сейчас у нее более двух миллионов активных пользователей, а также лицензия на банковскую деятельность в Колумбии. Plata также рассматривает возможность выхода на другие рынки Латинской Америки.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

В 2026 году на мексиканском финтех-рынке ожидается усиление конкуренции, отмечает Bloomberg. Регуляторы уже выдали банковские лицензии Revolut и Nubank, рассматривают заявку Mercado Pago, а стартап Klar приобрел цифровое подразделение банка Banorte.

Олег Тиньков продал свою долю в российском банке в 2022 году и отказался от российского гражданства. Об успехе мексиканского проекта и о своей роли в нем предприниматель ранее рассказывал в интервью Елизавете Осетинской.