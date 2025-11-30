77-летняя стримерша из России номинирована на международную премию

Стримерша из Нижнего Новгорода, 77-летняя пенсионерка Ольга Ивановна, более известная в сети как «Бабушка Ольга», получила международную номинацию NNYS в категории «Лучший игровой момент». По данным Cybersport, поводом для этого стал раунд в игре Counter-Strike 2, в котором россиянка уничтожила всю вражескую команду.

Судя по кадрам, пенсионерка, которая играет под ником i_olga, заняла позицию у «ямы» на карте Dust 2 и поразила пятерых соперников, которые вышли ей навстречу. Видео этого момента, как отмечается, быстро завирусилось в соцсетях. Вскоре женщину заметили и на уровне международной премии.

Этот эпизод оказался не первым подобным успехом стримерши, сообщает Cybersport. Отмечается, что аналогичный «эйс» она делала и в августе 2024 года, также на карте Dust2. Помимо Counter-Strike 2, Ольга Ивановна проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим играм.

В аккаунте Twitch у стримерши уже более 245 тысяч подписчиков.

«Меня зовут Ольга, мне 77 лет и я пенсионер. Решила стать стримером и уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про все забываю, можно сказать отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моём поколении такого не было», — говорится в описании ее аккаунта.

Там также сказано, что россиянка занимается стримингом с 2021 года, когда внук подарил ей сенсорный телефон. «Увидела как играют в ютубе и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — пишет она.

Издание «Нижний Новгород онлайн» сообщает, что россиянка «любит вкусно и много готовить, а также обожает своих котиков». Отмечается, что женщина зарабатывает исключительно на стримах и отказывается что-либо рекламировать. В среднем, по информации издания, ее доход составляет около 100 тысяч рублей в месяц, благодаря поддержке поклонников.