Канцлер Германии сравнил Путина с Гитлером

2 минуты чтения 17:11 | Обновлено: 19:50
Канцлер Германии сравнил Путина с Гитлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и заявил, что Кремль не остановится в случае захвата Украины, рассказало Politico.

«Как Судетской области [существовавшей на тот момент Чехословакии] было недостаточно в 1938 году, так и Путин не остановится. Если Украина падет, он на этом не остановится. Это агрессивная война России против Украины — и против Европы», — сказал Мерц вечером в субботу, 13 декабря.

По его словам, цель Путина — «фундаментальное изменение границ в Европе и восстановление Советского Союза в пределах его границ».

На прошедших выходных представители Германии, Великобритании и Франции встретились, чтобы обсудить предложения по завершению войны в Украине. Ожидается, что сегодня состоятся переговоры лидеров этих стран — Мерца, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Помимо этого, в воскресенье, 14 декабря, в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по их итогам заявил, что был достигнут «значительный прогресс» в обсуждении мирного плана.

В то же время источник The Wall Street Journal сказал, что представители США не хотят идти на компромисс с Украиной по мирному плану. Разногласия остаются по вопросу территорий, добавил собеседник американского издания.

Сейчас основной фокус политиков направлен на разработанный США мирный план по прекращению войны в Украине, который, в частности, предусматривает территориальные уступки со стороны Киева. По одному из рассматриваемых предложений, Донбасс станет зоной свободной торговли, в которой смогут свободно работать американские компании, добавило Politico.

Фото:Louiza Vradi / Reuters / Scanpix

