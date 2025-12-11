EN
Зеленский допустил проведение референдума о судьбе Донбасса

2 минуты чтения 19:39 | Обновлено: 19:54

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных уступок России должен решать народ Украины через выборы или референдум. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает «РБК-Украина».

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он также пояснил, что США предлагает создать на части Донбасса так называемую «свободную экономическую зону», добавив, что российские власти называют ее «демилитаризованной зоной». Согласно этой части мирного плана США, Киев должен вывести войска с части территории Донбасса, а Москва — не должна заходить туда, пишет издание.

«Что украинские военные могут сдерживать, какие позиции они могут занимать, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию», — подытожил Зеленский.

Накануне британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники, сообщила, что Киев готов вывести военных с территории Донбасса, но только если Россия пойдет на «взаимные уступки». Собеседники издания среди украинских чиновников назвали подобный компромисс единственной возможностью для достижения скорого перемирия.

Кроме того, источники газеты также рассказали, что администрация американского президента Дональда Трампа продолжает давить на Украину, требуя, чтобы Зеленский отказался от Донбасса. При этом сам украинский лидер не раз говорил, что территориальные уступки возможны только в обмен на гарантии безопасности, которые пока не были предоставлены со стороны США.

