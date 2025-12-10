Украинская делегация выдвинула условие в переговорах о перемирии. Украина готова вывести армию с территории Донбасса, если Россия пойдет на «взаимные уступки», сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Украинские чиновники, с которыми беседовало издание, не исключают, что подобный компромисс — единственная возможность для достижения скорого перемирия.

Источники из украинского правительства добавили, что администрация Дональда Трампа продолжает давить на Киев, чтобы президент Украины Владимир Зеленский в конечном счете отказался от Донбасса. Зеленский может пойти на такой шаг, но только в обмен на гарантии безопасности, которые пока носят довольно абстрактный характер.

Параллельно переговоры с Трампом о гарантиях безопасности для Украины ведут лидеры ЕС. И в последнее время эти беседы становятся все более «неловкими», отмечает Politico, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского чиновника.

Новый мирный план, подготовленный совместными усилиями Москвы и Вашингтона, подразумевает, что Украина обязуется сократить численность армии до 600 тысяч человек, отказаться от ключевых категорий вооружений, оставить территорию Донбасса и признать русский язык на государственном уровне. Взамен Киев получит неопределенные «гарантии безопасности», суть которых никак в документе не уточняется.

Американская сторона дала Зеленскому несколько дней, чтобы он принял окончательное решение по мирному соглашению.