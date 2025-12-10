Рекорд по количеству золотистых ретриверов в одном месте установила Аргентина

В парке Боскес-де-Палермо в Буэнос-Айресе прошла крупнейшая встреча золотистых ретриверов — по итоговым подсчетам, там собрались 2397 собак. Эта цифра превышает предыдущий неофициальный рекорд, установленный годом ранее в канадском Ванкувере. Тогда количество участников не превышало 2000. Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

Событие, начавшееся как флешмоб в соцсетях и получившее название «Золотая волна», организовал аргентинский инфлюенсер Фаусто Дюперре, хозяин 10-летнего ретривера по кличке Оли. По его словам, в парке «произошло историческое событие», а масштабы встречи превзошли все ожидания.

В течение дня парк оказался заполнен собаками всех возрастов: от щенков, играющих в грязи, до пожилых ретриверов, одетых в рождественские колпаки, балетные пачки, футболки с аргентинским флагом и даже банданы «Звездных войн». Владельцы сидели на пледах, пили мате и фотографировали своих питомцев на фоне огромной толпы золотистых собак, пишет AP.

На площадке, по данным СМИ, работали волонтеры в желтых жилетах, которые вручную регистрировали каждого ретривера. Групповое фото собак без хозяев сделать не удалось. Дело в том, что участники опасались потерять своих питомцев в толпе похожих.

Некоторые владельцы признавались, что ожидали полного хаоса, но были удивлены спокойствием и дружелюбностью собак. «Я боялась, что потеряю ее или что она будет драться», — рассказала 64-летняя участница акции. — «Но нет, все они ласковые, все добрые. Это такой замечательный опыт».

После нескольких часов подсчета организаторы объявили, что итоговое число собак — 2397 — официально превысило рекорд Ванкувера. Международные организации пока не подтвердили статус события, но СМИ уже называют его крупнейшим в мире собранием золотистых ретриверов.