ИИ-ролик McDonald’s о худшем Новом годе раскритиковали в сети

McDonald’s выпустил 45-секундный рождественский ролик, подготовленный для своего подразделения в Нидерландах. Однако, получив множество негативных отзывов, американская корпорация вынуждена была удалить рекламу со всех площадок, сообщает Futurism.

Рекламный ролик полностью создали при помощи искусственного интеллекта, чтобы переосмыслить мотив известной новогодней песни Энди Уильямса «It’s the Most Wonderful Time of the Year». В видео от McDonald’s поется, что праздники, наоборот, — это худшее время года. Музыка сопровождается соответствующими сценами, где люди либо поскальзываются, либо их сдувает холодным ветром. По задумке покой и умиротворение они находят только в ресторанах сети быстрого питания.

Разработкой ИИ-ролика почти два месяца занималась студия The Sweetshop из десяти человек. Тем не менее зрители остались недовольны качеством рекламного продукта: пользователи жаловались на визуальные искажения, свойственные для ИИ, нереалистичность движений людей в кадре, плохо подобранный цвет и «бездушность» картинки.

Работники студии попыталась защитить рекламу, написав, что они не спали много ночей и пользовались самыми современными инструментами, но вскоре сообщение креативного агентства было удалено. Из интернета исчез и сам рекламный ролик, к которому McDonald’s сначала закрыл комментарии, а затем и вовсе удалил его из своего официального YouTube-канала в Нидерландах.

Праздничная реклама Coca-Cola, созданная с помощью ИИ, тоже разочаровала зрителей. Пользователи жаловались на потерю «особой рождественской магии», которой всегда отличались новогодние ролики бренда.

Однако некоторая реклама, созданная при помощи ИИ-ассистентов, получала положительные отзывы. 17 августа 2024 года японский McDonald’s опубликовал короткий ролик, в котором девушки азиатской внешности держат в руках картошку-фри с брендом компании. Всего за двое суток 16-секундный клип набрал более десяти миллионов просмотров, а суммарно ему удалось набрать 13,2 миллиона.