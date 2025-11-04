Новогодняя реклама Coca-Cola разочаровала первых зрителей

Праздничная реклама Coca-Cola, созданная с помощью ИИ, спровоцировала волну критики в интернете. Пользователи жалуются на потерю «особой рождественской магии», которой всегда отличались ролики бренда в преддверии Нового года. В комментариях свежее видео называют безликим и слишком искусственным, сообщает The Verge и другие СМИ.

По данным аналитической компании Carma, после выхода новой рекламной кампании доля негативных упоминаний бренда выросла до 32%, при этом положительных отзывов оказалось лишь 10%. Многие зрители решили, что компания делает ставку на экономию и автоматизацию, при этом жертвуя качеством. В соцсетях также напомнили о прошлогоднем скандале, когда ИИ-реклама Coca-Cola вызвала недовольство из-за использование сгенерированных изображений людей и животных.

В этом году бренд вновь обратился к инструментам ИИ, выпустив три фильма в рамках кампании Refresh your holidays. Видео созданы студиями Secret Level и Silverside AI и показывают путешествие рождественских грузовиков Coca-Cola по миру. Как пояснили представители компании в интервью The Wall Street Journal, новая технология позволила завершить производство роликов примерно за месяц, а раньше на этого мог уйти целый год. После прошлогодней критики за неестественные изображения людей бренд также решил заменить их на животных, чтобы избежать эффекта «зловещей долины».

Компания утверждает, что технологии помогли улучшить визуальную часть и ускорить производство, сохранив за людьми креативное руководство. Глава направления генеративного ИИ Coca-Cola Пратик Такар заявил, что уровень исполнения стал в десять раз выше и что ИИ «помогает сделать невозможное возможным».

Однако для многих зрителей именно это и стало проблемой. Вместо ностальгии и тепла, с которыми ассоциировались прежние кампании, новый ролик показался им холодным и безжизненным, пишут СМИ. Несмотря на неоднозначные отзывы, Coca-Cola продолжает глобальную кампанию и не планирует отказываться от использования искусственного интеллекта в маркетинге.