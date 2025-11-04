EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Новогодняя реклама Coca-Cola разочаровала первых зрителей

2 минуты чтения 16:39 | Обновлено: 17:00
Новогодняя реклама Coca-Cola разочаровала первых зрителей

Праздничная реклама Coca-Cola, созданная с помощью ИИ, спровоцировала волну критики в интернете. Пользователи жалуются на потерю «особой рождественской магии», которой всегда отличались ролики бренда в преддверии Нового года. В комментариях свежее видео называют безликим и слишком искусственным, сообщает The Verge и другие СМИ.

По данным аналитической компании Carma, после выхода новой рекламной кампании доля негативных упоминаний бренда выросла до 32%, при этом положительных отзывов оказалось лишь 10%. Многие зрители решили, что компания делает ставку на экономию и автоматизацию, при этом жертвуя качеством. В соцсетях также напомнили о прошлогоднем скандале, когда ИИ-реклама Coca-Cola вызвала недовольство из-за использование сгенерированных изображений людей и животных.

Jaguar высмеяли за новую инклюзивную рекламу
Интернет и мемы2 минуты чтения

В этом году бренд вновь обратился к инструментам ИИ, выпустив три фильма в рамках кампании Refresh your holidays. Видео созданы студиями Secret Level и Silverside AI и показывают путешествие рождественских грузовиков Coca-Cola по миру. Как пояснили представители компании в интервью The Wall Street Journal, новая технология позволила завершить производство роликов примерно за месяц, а раньше на этого мог уйти целый год. После прошлогодней критики за неестественные изображения людей бренд также решил заменить их на животных, чтобы избежать эффекта «зловещей долины».

Компания утверждает, что технологии помогли улучшить визуальную часть и ускорить производство, сохранив за людьми креативное руководство. Глава направления генеративного ИИ Coca-Cola Пратик Такар заявил, что уровень исполнения стал в десять раз выше и что ИИ «помогает сделать невозможное возможным».

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Однако для многих зрителей именно это и стало проблемой. Вместо ностальгии и тепла, с которыми ассоциировались прежние кампании, новый ролик показался им холодным и безжизненным, пишут СМИ. Несмотря на неоднозначные отзывы, Coca-Cola продолжает глобальную кампанию и не планирует отказываться от использования искусственного интеллекта в маркетинге.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Coca-Cola / YouTube

Посмотрите другие материалы

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле