Донор спермы с опасной генетической мутацией стал отцом почти 200 детей в 14 странах

16:31

Донор спермы с редкой генетической мутацией стал биологическим отцом почти двух сотен детей. Всем им был передан высокий риск развития рака. У части детей уже обнаружены онкозаболевания, некоторые умерли. Об этом пишет Би-би-си.

Об этой истории впервые стало известно еще в мае. Тогда сообщалось о десятках детей, зачатых от этого донора с 2008 по 2015 год. Теперь выяснилось, что география и масштабы проблемы значительно шире. От донорского материала мужчины родились как минимум 197 детей в 14 странах Европы.

По данным Би-би-си, донор прошел необходимый скрининг и считался полностью здоровым. Однако проблема в том, что стандартные тесты не позволяют выявлять такие редкие генетические мутации, уточняет издание. Позже выяснилось, что у части его сперматозоидов оказался поврежден ген TP53, отвечающий за защиту клеток от перерождения в раковые. Если ребенок зачат из такой клетки, мутация присутствует во всем организме и приводит к синдрому Ли–Фраумени, при котором риск развития рака в течение жизни достигает почти 90%, причем опухоли часто возникают уже в детском возрасте.

Расследование показало, что мужчина начал сдавать сперму в Дании в 2005 году, когда был студентом. Материал использовался около 17 лет и распространялся через европейские клиники. В некоторых странах, как подтверждают в Европейском банке спермы, материал использовался значительно чаще, чем предусматривали правила.

Часть семей узнала о рисках только после того, как в европейские надзорные органы начали поступать отчеты от клиник. Женщинам, которые проходили лечение в Дании, уже направлены уведомления. Медики рекомендуют детям с мутацией ежегодно проходить МРТ всего тела и головного мозга, а также другие обследования для раннего выявления опухолей.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, считают, что ситуация стала возможной из-за отсутствия единых международных правил, ограничивающих число детей от одного донора. Например, только в одной Бельгии, где правила позволяют использовать сперму одного донора не более чем для шести семей, ею воспользовались как минимум 38 женщин.

Специалисты подчеркивают, что даже более подробный скрининг не может полностью исключить редкие генетические мутации. Однако они призывают к ужесточению международных ограничений и лучшему учету использования донорского материала, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

