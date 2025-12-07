EN
Мир

Десятки людей погибли при пожаре в ночном клубе в Гоа

17:57

В популярном среди российских туристов прибрежном индийском штате Гоа произошел пожар в ночном клубе, в котором погибли 25 человек, еще шестеро пострадавших доставлены в местные больницы. Об этом, ссылаясь на сообщения местных властей, пишет Би-би-си. 

По его данным, речь идет о клубе Birch, расположенном рядом с одним из популярных у туристов пляжей. В ночь пожара заведение было полно людей, которые пришли послушать диджея из Болливуда.

По словам очевидцев, в тот вечер ничто не предвещало беды «Я находился возле клуба, когда услышал крики. Сначала я не понял, что происходит. Через некоторое время стало ясно, что начался сильный пожар. Картина была просто ужасающей», — рассказал один из них журналистов.. 

Несмотря на множество посетителей на момент возгорания, жертвами пожара стали в основном сотрудники заведения. Как сообщается, из 25 погибших, только четверо были гостями клуба, а остальные там работали. По предварительным данным, большинство погибших задохнулись в дыму.

Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
Криминал

Причиной пожара,по официальным данным, стал взрыв газового баллона на кухне клуба. При этом прибывшие по вызову пожарные столкнулись с проблемой при тушении — ко входу в клуб вел узкий мост через пруд, что затрудняло доступ в охваченное огнем здание.

По данным Би-би-си, менеджер сгоревшего ночного клуба уже арестован, а владельца заведения ищут местные силовики, на его арест выдан ордер. Глава правительства штата Гоа Прамод Савант заверил журналистов в том, что все виновные в случившемся будут привлечены к ответственности и понесут наказание.

