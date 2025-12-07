Бойцов российского «Африканского корпуса» обвинили в убийствах и изнасилованиях мирных жителей в Мали

В африканском государстве Мали бойцы «Африканского корпуса» Минобороны России, которые пришли на смену боевикам ЧВК Вагнера и поддерживают местные власти в борьбе с повстанцами, совершают военные преступления, убивая и насилуя мирных жителей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свидетелей.

О зверствах российских военных журналистам рассказали 34 беженца из Мали, которым удалось бежать из страны в Мавританию. По их словам, они надеялись, что после ухода ЧВК Вагнера насилие над мирным населением прекратится, но пришедший на смену «вагнеровцам» «Африканский корпус» действует теми же методами.

«Изменилось только название. Одежда, транспортные средства, люди остались прежними. Методы остались прежними и даже стали хуже», — заявил журналистам беженец по имени Бокар.

«Это тактика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Они стреляют в любого, кого видят. Никаких вопросов, никаких предупреждений. Люди даже не знают, за что их убивают», — рассказал другой выживший.

По словам беженцев, российские военные сжигали целые деревни вместе с жителями, а в других убивали население и вырезали у трупов органы. Кроме того, очевидцы утверждают, что бойцы Минобороны России не только избивали и убивали мирных граждан, якобы связанных с джихадистами, но и грабили их, отбирая еду и ценные вещи, а также насиловали и уводили с собой женщин и девушек.

По подсчетам экспертов, с 2023 года в Мали были убиты как минимум пять тысяч мирных жителей. Почти половина из них погибли из-за атак военных, в которых участвовали российские наемники. При этом отмечается, что реальное число погибших от рук военных, вероятно, больше, так как подсчеты жертв осложнены территориальной отдаленностью некоторых районов.