Мир

Pantone выбрал цвет 2026 года

2 минуты чтения 19:47

Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2026 года нейтральный белый. Оттенок получил название «Облачный танцор» (Cloud Dancer). Он призван «принести в этот шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание», — говорится в сообщении компании.

Представители Pantone подчеркивают, что нейтральный белый позволяет сосредоточиться и расслабиться, несмотря на окружающую «какофонию» и бесконечный поток отвлекающих факторов.

Вице-президент института Лори Прессман пояснила, что Cloud Dancer также символизирует стремление к более человечному и сбалансированному миру. «Он вдохновляет нас пересмотреть наше взаимодействие с окружающими, мыслить шире облаков и быть открытыми для новых возможностей. И, как любое новое начало или чистый лист, Cloud Dancer напоминает нам, что будущее принадлежит каждому из нас», — сказала она.

Институт цвета Pantone начал выбирать цвет года еще в 1999 году, чтобы привлечь внимание к тому, как культурные процессы отражаются в языке цвета. По словам вице-президента Лори Прессман, выбор оттенка — результат непрерывного анализа глобальных тенденций, которым занимается целая команда экспертов. Они изучают влияние кино, искусства, моды, технологий, социальных сетей и крупных событий на визуальные и культурные тенденции. Прессман называет членов команды «цветовыми антропологами».

Специалисты сопоставляют настроение эпохи с соответствующей цветовой гаммой и создают новые оттенки, если существующая палитра не позволяет точно передать идею.
В прошлом году цветом года был выбран оттенок Mocha Mousse, который эксперты Pantone описывают как утонченный, пышный и одновременно непритязательный.

