13-летний мальчик на глазах у десятков тысяч зрителей казнил убийцу своих родственников

2 минуты чтения 16:27

В Афганистане 13-летний подросток привел в исполнение смертный приговор, застрелив мужчину, который убил более 10 членов его семьи. На казнь собрались посмотреть около 80 тысяч человек, пишет The Independent.

Осужденный по имени Мангал и еще двое мужчин были признаны виновными в убийстве 13 родственников подростка, среди которых были дети и женщины. Суд приговорил Мангалa к казни по принципу «кисас» — это наказание, равное по тяжести совершенному преступлению.

Верховный суд страны сообщил, что семье подростка предложили прощение и примирение, что позволило бы избежать смертной казни, однако родственники настаивали на исполнении приговора.

По данным властей, на стадионе в провинции Хост собрались около 80 тысяч человек. Зрителям публичной казни запретили проносить телефоны, делать фото и снимать видео. Однако в сети появились видео тысяч желающих стать свидетелями казни, снятые снаружи стадиона.

Казнь Мангала состоялась после подтверждения приговора всеми тремя судами страны и окончательного одобрения верховного лидера Афганистана Хибатуллы Ахундзаде. Исполнение смертного приговора для двух других мужчин отложили из-за отсутствия некоторых наследников их жертв.  

«Публичные казни являются бесчеловечным, жестоким и необычным наказанием и противоречат международному праву», — прокомментировал произошедшее специальный докладчик ООН по Афганистану Ричард Беннет.

Эта казнь стала одиннадцатой, после того, как талибы повторно захватили власть в стране в 2021 году. По их строгому толкованию шариата наказания за убийство, супружескую измену или кражу могут включать казнь, ампутацию или порку.

После возвращения талибы запретили женщинам и девушкам учиться в средней школе и университете, а также ограничили их доступ к большинству видов работы. В конце девяностых годов, в период предыдущего правления движения, в Афганистане также регулярно проводили публичные казни, порки и побивания камнями.

