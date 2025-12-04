Украине предсказали бум «темного туризма»

Европейские лоукостеры готовятся вернуться в Украину сразу после заключения мирной сделки, поскольку их руководители считают, что после окончания войны в стране откроются аэропорты для путешественников и тех, кто начнет возвращаться из-за границы, а также произойдет бум «катастрофического туризма». Об этом сообщает Financial Times.

Под «катастрофическим туризмом» главы авиакомпаний понимают поездки в районы, пострадавшие от антропогенных или стихийных бедствий. Он также известен как «темный туризм». «Когда пала Берлинская стена, миллионы людей приезжали туда, чтобы увидеть ее», — заявил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

По данным Financial Times, как минимум два европейских лоукостера, Wizz Air и Ryanair, рассматривают возвращение в Украину, а EasyJet, который раньше не летал в страну, намерен открыть новые направления.

Так, Wizz Air заявила, что планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после подписания мирного соглашения, а через семь лет их число должно увеличиться до 50. Как отмечает Financial Times, до начала войны Wizz Air была третьей авиакомпанией по объему авиаперевозок в Украине после российского «Аэрофлота» и украинского чартера Windrose.

Руководство Ryanair, в свою очередь, уже посетило ключевые украинские аэропорты с планом увеличить число пассажиров до четырех миллионов в год. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллионов человек в Киев, Львов и Одессу ежегодно.

«Мы начнем продавать билеты в течение двух недель, вопрос лишь в том, когда будет безопасно летать», — заявил генеральный директор авиакомпании Эдди Уилсон.

Генеральный директор EasyJet Кентон Джарвис заявил, что Украина может стать «крупнейшим европейским проектом» и что люди «захотят вернуться домой, когда дома будет безопасно». При этом, по словам Джарвиса, его авиакомпания, в отличие от Wizz Air и Ryanair, не планирует базировать свои самолеты на Украине в краткосрочной перспективе.