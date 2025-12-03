Русский язык лишили защиты в Украине

Депутаты Верховной рады Украины поддержали инициативу о лишении русского языка защиты, как языка представителей национальных меньшинств. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как уточняет издание, русский язык изъят из перечня защищенных, согласно положениям Европейской хартии. Также в списке больше нет молдавского языка, так как украинские власти признали государственным языком Республики Молдова румынский.

«Русский язык в Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский язык», — написал с своих соцсетях украинский депутат Владимир Вятрович.

Тем же решением украинский парламент распространил действие Европейской хартии на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш. Кроме них, в документе числятся беларусский, болгарский, гагаузский, иврит, караимский, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.

В пояснительной записке к принятому законопроекту подчеркивается, что исключение русского языка не нарушает обязательства Украины по Хартии и соответствует положениям Преамбулы, согласно которым «охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны препятствовать официальным языкам».

Авторы законопроекта отметили, что русский язык на сегодняшний день остается в стране «наиболее употребительным языком национальных меньшинств» и нет оснований считать его положение угрожающим.