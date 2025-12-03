EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Русский язык лишили защиты в Украине

2 минуты чтения 19:23

Депутаты Верховной рады Украины поддержали инициативу о лишении русского языка защиты, как языка представителей национальных меньшинств. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как уточняет издание, русский язык изъят из перечня защищенных, согласно положениям Европейской хартии. Также в списке больше нет молдавского языка, так как украинские власти признали государственным языком Республики Молдова румынский.

«Русский язык в Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский язык», — написал с своих соцсетях украинский депутат Владимир Вятрович.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Тем же решением украинский парламент распространил действие Европейской хартии на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш. Кроме них, в документе числятся беларусский, болгарский, гагаузский, иврит, караимский, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.

В пояснительной записке к принятому законопроекту подчеркивается, что исключение русского языка не нарушает обязательства Украины по Хартии и соответствует положениям Преамбулы, согласно которым «охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны препятствовать официальным языкам». 

Авторы законопроекта отметили, что русский язык на сегодняшний день остается в стране «наиболее употребительным языком национальных меньшинств» и нет оснований считать его положение угрожающим.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже