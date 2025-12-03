EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ предрекли ЕС «крупнейший скандал» из-за расследования о мошенничестве

2 минуты чтения 09:17

Накануне бельгийская полиция задержала троих человек, подозреваемых в мошенничестве и коррупции. Среди них оказались бывший глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и бывший Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Это расследование грозит перерасти в полномасштабный кризис, пишет Politico.

По данным издания, на фоне задержаний председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно найти способ избежать вовлечения в скандал, который подхватили ее критики, призвавшие вынести ей четвертый вотум недоверия.

«На карту поставлена ​​репутация наших институтов», — заявила Манон Обри, сопредседатель фракции левых в Европейском парламенте. Как отмечает Politico, если обвинения в адрес Могерини и Саннино будут доказаны, это может привести к крупнейшему скандалу в Брюсселе с момента массовой отставки Комиссии Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

В Европейской прокуратуре заявили, что у нее есть «серьезные подозрения» по поводу тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, ректором которого является Могерини. Прокуроры считают, что тендер был несправедливым, а подозреваемые могли быть замешаны в «мошенничестве при закупках, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны».

Politico также пишет со ссылкой на неназванных чиновников, что расследование, вероятно, обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и нынешней главой Европейской службы внешних связей Кайей Каллас. По словам собеседников издания, фон дер Ляйен является одним из самых узнаваемых лидеров в Брюсселе, из-за чего на нее возлагают ответственность за происходящее. 

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

«Это несправедливо, что ей выносят вотум недоверия из-за действий Службы внешних связей. Она не несет ответственности за все институты», — заявил один из чиновников, вставший на защиту председателя ЕК.

По данным Politico, сейчас Могерини, Саннино и третьему подозреваемому — Euractiv ранее сообщил, что это сотрудник Колледжа Европы, — не предъявлены обвинения. У суда есть 48 часов с момента начала допроса, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже