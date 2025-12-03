СМИ предрекли ЕС «крупнейший скандал» из-за расследования о мошенничестве

Накануне бельгийская полиция задержала троих человек, подозреваемых в мошенничестве и коррупции. Среди них оказались бывший глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и бывший Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Это расследование грозит перерасти в полномасштабный кризис, пишет Politico.

По данным издания, на фоне задержаний председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен нужно найти способ избежать вовлечения в скандал, который подхватили ее критики, призвавшие вынести ей четвертый вотум недоверия.

«На карту поставлена ​​репутация наших институтов», — заявила Манон Обри, сопредседатель фракции левых в Европейском парламенте. Как отмечает Politico, если обвинения в адрес Могерини и Саннино будут доказаны, это может привести к крупнейшему скандалу в Брюсселе с момента массовой отставки Комиссии Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях.

В Европейской прокуратуре заявили, что у нее есть «серьезные подозрения» по поводу тендера на создание дипломатической академии при Колледже Европы, ректором которого является Могерини. Прокуроры считают, что тендер был несправедливым, а подозреваемые могли быть замешаны в «мошенничестве при закупках, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны».

Politico также пишет со ссылкой на неназванных чиновников, что расследование, вероятно, обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и нынешней главой Европейской службы внешних связей Кайей Каллас. По словам собеседников издания, фон дер Ляйен является одним из самых узнаваемых лидеров в Брюсселе, из-за чего на нее возлагают ответственность за происходящее.

«Это несправедливо, что ей выносят вотум недоверия из-за действий Службы внешних связей. Она не несет ответственности за все институты», — заявил один из чиновников, вставший на защиту председателя ЕК.

По данным Politico, сейчас Могерини, Саннино и третьему подозреваемому — Euractiv ранее сообщил, что это сотрудник Колледжа Европы, — не предъявлены обвинения. У суда есть 48 часов с момента начала допроса, чтобы принять решение о дальнейших действиях.