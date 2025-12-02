EN
Российского космонавта заподозрили в краже секретных документов SpaceX

2 минуты чтения 17:11 | Обновлено: 17:46

Российский космонавт Олег Артемьев был исключен из экипажа Crew 12, который должен был отправиться к Международной космической станции (МКС) 15 февраля 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале «Юра, прости» написал аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

Причиной такого решения он называет нарушение Артемьевым правил, регулирующих экспорт американских военных технологий (ITAR — International Traffic in Arms Regulations). 

«На прошлой неделе Артемьев был отстранен от подготовки за то, что нарушил секретность ITAR: он фотографировал на телефон двигатели SpaceX и другие внутренние материалы SpaceX, которые не подлежат распространению, и вынес их за территорию», — написал Тришкин.

В разговоре с The Insider он также добавил, что по данному факту началось расследование. «Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно», — пояснил Тришкин.

По его словам, в NASA не хотят афишировать скандал с Артемьевым, который трижды летал в космос и провел там в общей сложности 560 суток. Российского космонавта заменил дублер — Андрей Федяев.

В конце ноября стало известно, что Россия впервые за всю историю лишилась возможности отправлять людей в космос. Сообщалось, что после запуска «Союза МС-28» к МКС на космодроме Байконур повреждения получила единственная стартовая площадка, с которой Россия сегодня может отправлять в космос пилотируемые корабли.

