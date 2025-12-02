EN
Мир

Налог на презервативы решили ввести в Китае

2 минуты чтения 13:03 | Обновлено: 13:04

Китай впервые за 30 лет введет налог на добавленную стоимость на противозачаточные препараты и средства, включая презервативы. Эта мера объясняется попыткой властей остановить падение рождаемости в стране, которое угрожает росту экономики, пишет Bloomberg.

По данным издания, жителям Китая придется платить по 13% налога за контрацептивы, которые не облагались НДС с 1993 года, когда в стране напротив пытались ограничить рождаемость и проводили политику «одна семья — один ребенок».

Нововведения содержатся в поправках к Закону о налоге на добавленную стоимость. В них также включены новые льготы для будущих родителей. Их освободят от уплаты налогов на услуги по уходу за детьми — от яслей до детских садов, а также на услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги для людей с инвалидностью и услуги, связанные с заключением брака. Новые правила вступят в силу с января 2026 года.

Bloomberg отмечает, что население Китая сокращается третий год подряд. В ответ на это Пекин развернул ряд мер по поддержке рождаемости: от предоставления денежных пособий до увеличения продолжительности отпуска по уходу за ребенком для отцов и матерей.

«Отмена льготы по НДС носит в основном символический характер и вряд ли окажет существенное влияние на общую картину», — считает демограф Хэ Яфу. По его мнению, такая мера «отражает попытку сформировать социальную среду, поощряющую рождаемость и сокращающую число абортов».

При этом Bloomberg обратил внимание, что Пекин вводит НДС на контрацептивы на фоне резкого роста заболеваемости ВИЧ в Китае из-за стигматизации и недостаточной информированности о заболевании. Это вызвало дебаты в китайских соцсетях, некоторые пользователи которых посчитали введение нового налога «необдуманным подходом».

