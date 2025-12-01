EN
Доходы производителей оружия достигли рекорда

2 минуты чтения 10:11 | Обновлено: 10:12

Суммарные доходы 100 ведущих мировых компаний-производителей оружия составили в 2024 году 679 миллиардов долларов. Об этом, как передает РБК, говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). В нем отмечается, что это новый рекорд.

Как говорится в документе, доходы ведущих мировых производителей вооружений в 2024 году выросли на 5,9%, а с 2015 года по 2024 год рост составил 26%. Рост доходов оружейных компаний зафиксирован по всему миру, кроме Азии и Океании, где небольшое снижение аналитики объяснили падением выручки производителей оружия из Китая.

Как говорится в отчете, геополитическая напряженность в мире привела к росту спроса на военную технику, благодаря чему доходы некоторых компаний выросли кратно. Так, чешская Czechoslovak Group заработала в 2024 году на 193% больше, чем годом раньше, а принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX — на 103%.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Первое место по доходам от продажи оружия в прошлом году заняли США, на долю которых пришлось 49% мировой прибыли . В топ-100 крупнейших мировых оружейных компаний, составленном аналитиками SIPRI, американские производители оружия занимают 39 мест, а их совокупные доходы в прошлом году выросли на 3,8%, составив 334 миллиарда долларов. При этом в топ-5 крупнейших в мире производителей оружия американских компаний оказалось четыре — это Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и General Dynamics.

В свою очередь, на долю 26 оружейных компаний из Европы в 2024 году пришлось 22% общемировых доходов от продажи оружия. Прибыль европейских оружейников в прошлом году выросла на 13%, достигнув отметки в 151 миллиард долларов.  

В составленные экспертами SIPRI ежегодный рейтинг 100 крупнейших в мире производителей оружия вошли только две российских компании — «Ростех», занявший седьмую строчку, и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), оказавшаяся на 41 месте списка. Так, в отчете говорится, что совокупная выручка «Ростеха» и ОСК в 2024 году выросла на 23%, составив 31,2 миллиарда долларов или 4,6% от общемировых доходов. Как отметили аналитики Института, «резкого роста внутреннего спроса оказалось достаточно для того, чтобы компенсировать потерю доходов от падения экспорта» продукции, производимой этими российскими компаниями.

