Почти 13 миллионов евро потребовал житель Финляндии в качестве налогового вычета за дорогу на работу

Житель общины Лемпяаля в Финляндии попытался получить налоговый вычет за дорогу до работы и указал «астрономическую» сумму расходов — 12,85 миллиона евро за год. Об этом пишет местная газета Aamulehti.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине Интернет и мемы 6 минут чтения

Декларация неназванного жителя Финляндии значительно исказила данные общины за 2023 год, считает собеседник журналистов в налоговом органе. Компенсацию такого размера житель Лемпяаля не смог бы получить, даже если бы доказал реальность этих трат.

«Деловой Петербург» отмечает, что максимальная сумма вычета в Финляндии составляет семь тысяч евро, при этом первые 900 евро расходов не компенсируются. Жителю общины достаточно было указать 7900 евро в своей декларации, сумма большего размера все равно не была бы учтена при расчете.

При этом сотрудники налоговых органов Финляндии заявили о нереалистичности заявленных трат — компенсация по этому основанию в стране рассчитывается по стоимости самого дешевого билета на общественный транспорт. Если он отсутствует в населенном пункте, то можно применять расчет по километровой ставке.

Но даже в таком случае с учетом нормативов 2023 года заявленная сумма соответствует ежедневным поездкам на 177 тысяч километров, что, как отмечается в публикации, физически невозможно. Журналисты не сообщают, что стало причиной ошибки в указании данных при заполнении декларации.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что россияне сталкиваются с барьерами при оформлении налоговых вычетов от ФНС. По его данным, 34% жителей России не смогли довести этот процесс до конца из-за сложностей в понимании процедуры, еще 15% пожаловались, что не хотели бы еще раз заниматься оформлением вычетов.