Залужный допустил мир в Украине без «полной победы» над Россией

16:18

Украина не исключает возможности заключить мирное соглашение с Россией без «полной победы», которой будет считаться «распад Российской империи». Об этом в своей колонке для Liga.net пишет бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой». «Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не было в человеческой истории. Подавляющее большинство войн заканчивается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты», — утверждает Залужный.

Победой Украины, по определению бывшего главкома ВСУ, может быть только «распад Российской империи», а поражением — «полная оккупация Украины через ее распад». Все остальные варианты он назвал «продолжением войны в другой форме».

«Но мы не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — считает Залужный.

Он утверждает, что в условиях несоблюдения международного права и отсутствия системы ее поддержки, при заключении мира с Россией Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности. Например, вступление Украины в НАТО, размещение на территории страны ядерного оружия или «большого, способного противостоять России военного контингента», сказал бывший главком ВСУ.

«Но сегодня об этом не идет речь. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны – участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться. А значит, вероятно, война продолжится. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах», — отметил Залужный.

По его словам, с наступлением мира «можно даже вести речь о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства», благодаря внедрению инноваций и технологий, о «формировании и укреплении основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание эффективной судебной системы», а также о развитии экономики страны, в том числе с опорой на международные программы ее восстановления.

