Умер драматург Том Стоппард

2 минуты чтения 21:30 | Обновлено: 22:00

Легендарный британский драматург и сценарист Том Стоппард скончался на 89-м году жизни, сообщает The Guardian. Он получил премию «Оскар» в номинации «лучший сценарий» за фильм «Влюбленный Шекспир».

«Мы с глубокой скорбью сообщаем, что наш уважаемый клиент и друг Том Стоппард скончался в окружении своей семьи в своем доме в Дорсете. Его будут помнить за его произведения, за их блеск и человечность, за его остроумие, дерзость, щедрость духа и глубокую любовь к английскому языку. Для нас было честью работать с Томом и знать его», — говорится в заявлении его агентов из United Agents.

Стоппард был известен едким юмором, а Оксфордский словарь английского языка удостоил его произведения отдельным термином — «стоппардианский», что означает смешение философских понятий с иронией и остроумием.

Как отмечает издание, Стоппард был незаменимым сценаристом для блокбастеров, которым требовалась легкая доработка. В пример приводятся фильмы «Индиана Джонса и последний крестовый поход» и «Звездные войны. Месть ситхов». 

Бывший силовик убил королеву красоты
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
Криминал13 минут чтения

The Guardian утверждает, что режиссер Стивен Спилберг однажды вытащил Стоппарда из душа срочным телефонным звонком, чтобы обсудить проблему со «Списком Шиндлера».

Стоппард написал такие пьесы, как «Аркадия», трилогию «Берег утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Леопольдштадт». Также он написал сценарий к фильму «Анна Каренина», где главные роли сыграли Кира Найтли и Джуд Лоу. Кроме того он является автором сценариев к сериалу «Конец парада» с Бенедиктом Камбербэтчем и фильму «Русский дом» по роману Джона Ле Карре.

Драматург родился в 1937 году в Чехословакии в еврейской семье и сначала носил имя Томаш Штраусслер. Затем, спасаясь от нацистов, его родные бежали сначала в Сингапур, а затем, перед японским наступлением, перебралась в Индию. Когда Вторая мировая война закончилась, его мать вышла замуж за британского офицера Кеннета Стоппарда, а затем семья переехала в Англию.

