Солнце заставило перестать летать тысячи самолетов Airbus по всему миру

Авиакомпании по всему миру отменили тысячи рейсов, которые должны были выполнять самолеты марки Airbus. Причиной стала обнаруженная критическая уязвимость бортовых компьютеров — оказалось, что солнечная радиация может приводить к неполадкам в их работе. Так, по данным авиаперевозчиков, воздействие солнечных лучей может стать причиной искажения данных о высоте полета, из-за чего самолет может начать резко снижаться.

Как сообщается, упомянутая проблема обнаружена на самолетах моделей A320, A318, A319 и A321, которые являются наиболее массовыми среди Airbus. Уязвимость была обнаружена в ходе расследования инцидента с самолетом авиакомпании JetBlue Airways, который в октябре резко потерял высоту при выполнении рейса из Канкуна в Ньюарк. Лайнер совершил аварийную посадку во Флориде, пострадали не менее 15 человек.

Казахстанские Air Astana и FlyArystan сообщили о задержках рейсов, объяснив ее установкой обновлений программного обеспечения эксплуатируемых ими лайнеров Airbus. При этом в Air Astana подчеркнули, что компания прилагает все усилия, чтобы изменения в расписании оставались минимальными, но все же рекомендовали пассажирам проверять статус своих рейсов заранее.

Проблемы коснулись также работы авиаперевозчиков в Центральной Азии, Европе, Америке и Австралии. Утром 29 ноября Air France задержала или отменила 35 рейсов. American Airlines предупредила о возможных задержках при обновлении ПО в 340 самолетах. Австралийский лоукостер Jetstar отменил 90 рейсов, отметив, что проблема затронула около трети его парка воздушных судов. Японская ANA в субботу отменила 65 рейсов.

Колумбийская Avianca сообщила, что уязвимость затронула более 70% ее авиапарка. Из-за этого продажа билетов закрыта до 7 декабря. Всего, по последним данным, в установке нового ПО теперь нуждаются не менее 5,1 тысячи самолетов Airbus, эксплуатируемых авиакомпаниями по всему миру. Как сообщается процедура обновления ПО для одного самолета требует не менее трех часов. Кроме того, 900 самолетов старых моделей нуждаются в физической замене бортовых компьютеров, а до тех пор непригодны к продолжению полетов.

Российских авиаперевозчиков уязвимость программного обеспечения не затронет, утверждает представитель Росавиации Артем Кореняко. «Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — написал он в своем телеграм-канале.



По данным Reuters, нынешний случай стал одним из крупнейших подобных инцидентов с самолетами марки Airbus за 55 лет существования компании. В момент публикации срочного уведомления о необходимости исправления уязвимости в воздухе находились около трех тысяч самолетов семейства A320.

Семейство Airbus A320 оснащено системой управления fly-by-electronic, в которой нет прямой механической связи между органами управления в кабине и элементами управления самолетом, такими как рули высоты, закрылки и элероны. Информацию о манипуляциях пилота с органами управления получают, обрабатывают и передают на соответствующие агрегаты воздушного судна бортовые компьютеры, что делает их бесперебойную работу критически важной для безопасного выполнения рейса.