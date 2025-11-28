СМИ: к главе офиса президента Украины пришли с обысками

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) утром 28 ноября пришли с обысками к Андрею Ермаку, руководителю офиса президента. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Издание опубликовало несколько фотографий. По его данным, в обысках участвуют около 10 представителей НАБУ и САП. Они проходят в здании правительственного квартала.

О проведении обысков у Ермака также сообщили депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. «Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости», — написал в своем после Железняк. Других подробностей депутаты не сообщили. Позже проведение обысков подтвердили в НАБУ. Там заявили, что они «проводятся в рамках расследования», и пообещали опубликовать подробности позже.

10 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к другому соратнику президента Украины Владимира Зеленского, его бизнес-партнеру и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. По данным украинских СМИ, за несколько часов до начала обысков Миндич уехал из Украины. «Украинская правда» также писала, что Миндич может быть одним из фигурантов расследования ФБР США об отмывании средств через офшорные компании.

Через несколько дней после этого Зеленский пообещал расследовать коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников Украины. «Самое важное — это приговоры для тех, кто виновен. Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей», — заявил Зеленский в интервью Bloomberg и добавил, что он не общался с Миндичем с тех пор, как того заподозрили в коррупции.

Ранее стало известно, что расследование коррупционного скандала привело к политическому кризису в Украине. Так, бывший президент страны Петр Порошенко потребовал отставки нынешнего правительства и создания новой парламентской коалиции. Его поддержала оппозиционная партия «Голос».