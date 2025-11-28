Бездомный мужчина притворялся богатым и заставлял женщин за него платить

Бездомный житель Китая по фамилии Чэнь выдал себя за богатого человека и за 10 дней «нанял» пятерых женщин, которые сопровождали его во время походов в развлекательные заведения и рестораны и оплачивали эти визиты. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, в августе этого года в полицию обратилась женщина под псевдонимом Лю Цянь. Она рассказала, что накануне она отправилась с Чэном на ужин и после еще в несколько заведений. За это сопровождение мужчина обещал заплатить ей около 500 долларов США.

На следующий день Чэнь пришел домой к Лю с пластиковым черным пакетом, который он открыл и показал, что там якобы лежат около 7–8,5 тысяч долларов. Мужчина заявил, что, согласно древней китайской практике фэншуй, он должен оставить деньги под кроватью Лю. Чэнь также добавил, что хочет продолжать сотрудничество с девушкой и готов ей за это хорошо платить.

Когда Чэнь вышел якобы ответить на звонок, Лю, которая собиралась оплатить аренду из тех денег, что ей принес мужчина, открыла пакет и обнаружила в нем ненастоящие банкноты. Их, как пишет South China Morning Post, используют банковские кассиры во время обучения.

В ходе расследования полиция установила, что Чэнь часто посещал дорогие заведения, каждый раз в сопровождении новой женщины. Он заставлял их оплачивать все расходы, включая еду, напитки, проживание в отеле и такси. Женщины соглашались на такие условия, думая, что Чэнь богат. Когда они обнаруживали, что Чэнь оставил им фальшивые деньги, мужчина уже исчезал.

По данным издания, когда Чэню не удавалось договориться с новой девушкой, он ночевал на скамейках в общественных парках. Теперь его арестовали за мошенничество.