Блогер научил осьминога играть на пианино

Шведский музыкант и блогер Матиас Кранц научил осьминога играть на пианино. Процесс обучения занял у него полгода. О том, как это было, Кранц рассказал на своем ютуб-канале.

По словам Кранца, он отправился на рынок с намерением найти «нового ученика» для музыкального эксперимента. Там он заметил молодого осьминога, которого собирались продать как деликатес, и выкупил его. Кранц поселил моллюска в аквариуме и дал ему имя Такояки в честь японского блюда с осьминогом.

Кранц создал для Такояки альтернативу пианино — гибрид инструмента и кормушки. Он встроил в конструкцию трубку с небольшим крабом, любимым лакомством моллюсков. Каждый раз, когда осьминог касался щупальцем определенной клавиши, механизм слегка опускал трубку и приближал добычу. Чтобы получить еду, животному нужно было повторить серию нажатий, из этого «вырастала» своеобразная мелодия.

По словам музыканта, такая схема оказалась эффективнее визуальных сигналов и попыток направлять внимание осьминога светом. Такояки быстро понял, как работает система, и стал исследовать клавиатуру в поисках правильной последовательности. На видео видно, как Такояки осторожно передвигается по клавишам, а в конце получает награду.

Осьминоги считаются одними из самых интеллектуально развитых беспозвоночных. Им присущи хорошая память, способность к обучению и необычное устройство нервной системы: один центральный мозг и нервные узлы в каждой из восьми рук. Эти особенности, говорит Кранц, и подсказали ему, что эксперимент с пианино может быть успешным.

Музыкант также подчеркивает, что заботится о животном и создал для него условия, максимально приближенные к естественным. У Такояки есть просторный аквариум, укрытия и кормовой режим. По его словам, проект задумывался не как цирковой номер, а как «подходящая для осьминога игра-головоломка».

Ролик с участием Такояки собрал миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи называют проект одновременно трогательным, странным и научно любопытным. Сам Кранц говорит, что не стремится «сделать осьминога музыкантом», но рад, что эксперимент привлек внимание к интеллекту этих животных и к этической стороне их содержания.