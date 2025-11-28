EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Блогер научил осьминога играть на пианино

2 минуты чтения 20:43

Шведский музыкант и блогер Матиас Кранц научил осьминога играть на пианино. Процесс обучения занял у него полгода. О том, как это было, Кранц рассказал на своем ютуб-канале.

По словам Кранца, он отправился на рынок с намерением найти «нового ученика» для музыкального эксперимента. Там он заметил молодого осьминога, которого собирались продать как деликатес, и выкупил его. Кранц поселил моллюска в аквариуме и дал ему имя Такояки в честь японского блюда с осьминогом.

Кранц создал для Такояки альтернативу пианино — гибрид инструмента и кормушки. Он встроил в конструкцию трубку с небольшим крабом, любимым лакомством моллюсков. Каждый раз, когда осьминог касался щупальцем определенной клавиши, механизм слегка опускал трубку и приближал добычу. Чтобы получить еду, животному нужно было повторить серию нажатий, из этого  «вырастала» своеобразная мелодия.

По словам музыканта, такая схема оказалась эффективнее визуальных сигналов и попыток направлять внимание осьминога светом. Такояки быстро понял, как работает система, и стал исследовать клавиатуру в поисках правильной последовательности. На видео видно, как Такояки осторожно передвигается по клавишам, а в конце получает награду.

Осьминоги считаются одними из самых интеллектуально развитых беспозвоночных. Им присущи хорошая память, способность к обучению и необычное устройство нервной системы: один центральный мозг и нервные узлы в каждой из восьми рук. Эти особенности, говорит Кранц, и подсказали ему, что эксперимент с пианино может быть успешным.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Музыкант также подчеркивает, что заботится о животном и создал для него условия, максимально приближенные к естественным. У Такояки есть просторный аквариум, укрытия и кормовой режим. По его словам, проект задумывался не как цирковой номер, а как «подходящая для осьминога игра-головоломка».

Ролик с участием Такояки собрал миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи называют проект одновременно трогательным, странным и научно любопытным. Сам Кранц говорит, что не стремится «сделать осьминога музыкантом», но рад, что эксперимент привлек внимание к интеллекту этих животных и к этической стороне их содержания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России