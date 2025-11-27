EN
Интернет и мемы

Власти поддержали штрафы для россиян за читерство в играх

2 минуты чтения 15:43

В России власти обсуждают возможность введения контроля на государственном уровне за читерством (нечестной игрой) в киберспорте, рассказали «Известиям» депутаты Госдумы. По словам главного эксперта UserGate uFactor Ильдар Садыкова, парламентарии готовы ввести не только штрафы, но и уголовную ответственность за мошенничество в играх.

Киберспорт, как отмечает газета, является быстрорастущей отраслью, где решающим фактором остается честная игра. В Госдуме считают, что для создания справедливой среды для игроков в стране необходимо ввести административную ответственность за читерство. В частности, обсуждается введение штрафов до 30 тысяч рублей за использование запрещенных программ.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы. Поэтому введение штрафов — закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте», — уверен сенатор Артем Шейкин.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Он считает, что в законодательстве необходимо прописать единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав киберспортсменов и возможность подачи жалоб.

Доцент кафедры спортивного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, член Ассоциации юристов России Александр Орлов рассказал, что законопроект сейчас находится на ранней стадии обсуждения и пока не охватывает всех участников спортивного процесса. Например, в документе не учитывается роль судей, которые проверяют оборудование и инвентарь. Также пока неясно, какие программы будут считаться читерскими, чтобы под это определение не попали обычные технические средства, или то, какой государственный орган будет составлять протоколы за нарушения, сказал Орлов.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

С ним согласился и директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев. «Важно точно определить, что считать читами. Например, программы для стабилизации пинга в серой зоне, а также обход дисквалификаций из-за отсутствия общего реестра игроков. Рынок читов — бизнес с большими вложениями, постоянно обновляющийся. Разработчики игр часто опаздывают в этой гонке. Просмотр тысяч онлайн-матчей физически невозможен без технологий и организации», — считает Голубев.

Главный эксперт UserGate uFactor Ильдар Садыков рассказал, что параллельно со штрафами в России рассматривается возможность введения уголовной ответственности за мошенничество в киберспорте по статье о манипулировании результатами соревнований. «Государство пытается приравнять киберспорт к традиционным видам спорта, приравнивая читерство к допингу», — сказал эксперт.

Гендиректор компании «ДжейДжой» Александр Шишенин, в свою очередь, отметил, что технически полностью решить проблему читерства невозможно. А введение штрафов или другого наказания, по его словам, осложняется перегруженностью силовиков и отсутствием ясности, кто будет заниматься расследованием таких нарушений.

