Власти поддержали штрафы для россиян за читерство в играх

В России власти обсуждают возможность введения контроля на государственном уровне за читерством (нечестной игрой) в киберспорте, рассказали «Известиям» депутаты Госдумы. По словам главного эксперта UserGate uFactor Ильдар Садыкова, парламентарии готовы ввести не только штрафы, но и уголовную ответственность за мошенничество в играх.

Киберспорт, как отмечает газета, является быстрорастущей отраслью, где решающим фактором остается честная игра. В Госдуме считают, что для создания справедливой среды для игроков в стране необходимо ввести административную ответственность за читерство. В частности, обсуждается введение штрафов до 30 тысяч рублей за использование запрещенных программ.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы. Поэтому введение штрафов — закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте», — уверен сенатор Артем Шейкин.

Он считает, что в законодательстве необходимо прописать единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав киберспортсменов и возможность подачи жалоб.

Доцент кафедры спортивного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, член Ассоциации юристов России Александр Орлов рассказал, что законопроект сейчас находится на ранней стадии обсуждения и пока не охватывает всех участников спортивного процесса. Например, в документе не учитывается роль судей, которые проверяют оборудование и инвентарь. Также пока неясно, какие программы будут считаться читерскими, чтобы под это определение не попали обычные технические средства, или то, какой государственный орган будет составлять протоколы за нарушения, сказал Орлов.

С ним согласился и директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев. «Важно точно определить, что считать читами. Например, программы для стабилизации пинга в серой зоне, а также обход дисквалификаций из-за отсутствия общего реестра игроков. Рынок читов — бизнес с большими вложениями, постоянно обновляющийся. Разработчики игр часто опаздывают в этой гонке. Просмотр тысяч онлайн-матчей физически невозможен без технологий и организации», — считает Голубев.

Главный эксперт UserGate uFactor Ильдар Садыков рассказал, что параллельно со штрафами в России рассматривается возможность введения уголовной ответственности за мошенничество в киберспорте по статье о манипулировании результатами соревнований. «Государство пытается приравнять киберспорт к традиционным видам спорта, приравнивая читерство к допингу», — сказал эксперт.

Гендиректор компании «ДжейДжой» Александр Шишенин, в свою очередь, отметил, что технически полностью решить проблему читерства невозможно. А введение штрафов или другого наказания, по его словам, осложняется перегруженностью силовиков и отсутствием ясности, кто будет заниматься расследованием таких нарушений.