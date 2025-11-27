СМИ сообщили о секретном плане Германии по подготовке к войне с Россией

Германия начала приводить в действие засекреченный план обороны, разработанный для возможного вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В документе под названием OPLAN DEU описывается масштабная логистическая схема переброски до 800 тысяч военнослужащих Германии, США и других стран НАТО к восточной границе. План включает маршруты передвижения через порты, по рекам, железным дорогам и автомагистралям, а также меры по их защите в случае нападения.

«Цель — предотвратить войну, показав противнику, что он не добьется успеха», — цитирует WSJ одного из старших офицеров, принимавших участие в разработке плана. В материале уточняется, что он работал над документом с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину.

План состоит из примерно 1200 страниц и хранится в изолированной военной сети. В него регулярно вносят правки после учений и стресс-тестов. Одно из таких мероприятий прошло осенью, когда компания Rheinmetall за две недели развернула типовой полевой лагерь на 500 человек, однако столкнулась с проблемой расположения техники и нехваткой инфраструктуры. По итогам мероприятия в план добавили новые требования.

Отдельным препятствием для реализации OPLAN DEU, как отмечает издание, стали устаревшие законы, нехватка сотрудников и изношенная инфраструктура. На многих участках автомагистралей мосты и полосы движения не подходят для тяжелой техники, а некоторые порты имеют только одну железнодорожную линию к внутренним районам. В 2024 году два случайных столкновения судов с мостами через реку Хунте на месяц остановили поставки боеприпасов в Украину.

Еще одной проблемой стали атаки на инфраструктуру. За последние годы в Германии зафиксированы десятки случаев саботажа — от поджогов до повреждения кабелей. В октябре суд в Мюнхене приговорил мужчину за подготовку диверсий на объектах армии и сети железных дорог в интересах России. В 2024 году Польша также заявила о российском следе во взрыве, повредившем железнодорожные пути на востоке страны.

Несмотря на эти угрозы, военные считают, что работа движется быстро. По словам заместителя министра обороны Нильса Шмида, ведомству приходится восстанавливать навыки времен холодной войны, утраченные за десятилетия спокойствия, и привлекать к консультациям специалистов, давно ушедших на пенсию.

После вторжения России в Украину Германия объявила об «эпохальном переломе» в оборонной политике и создала фонд на сто миллиардов евро для перевооружения армии. В 2024 году правительство представило планы по дальнейшему увеличению расходов на оборону и возобновлению призывной системы. Участившиеся случаи саботажа в Европе и предупреждения разведок о возможной атаке России на страны НАТО усилили внимание к вопросам военной логистики.