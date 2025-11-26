Опоздавшие на рейс пассажиры решили не сдаваться и догнать самолет

Двое граждан Румынии арестованы в Германии за попытку остановить улетающий самолет прямо на взлетной полосе. Инцидент произошел в аэропорту Кёльн/Бонн. Пассажиры — мужчины 28 и 47 лет — опоздали на свой рейс в Бухарест и решили взять ситуацию в свои руки. Об этом сообщает People со ссылкой на данные федеральной полиции.

Когда выход на посадку уже был закрыт, опоздавшие пассажиры разбили стекло аварийного выключателя у нужного гейта и нажали кнопку, открывающую дверь на перрон. После этого мужчины выбежали на территорию обслуживания самолетов и направились в сторону Airbus A321, который уже начал руление и готовился к взлету.

Они размахивали руками, пытаясь убедить пилотов остановиться. На борту в этот момент горели красные предупреждающие огни, указывающие на то, что самолет находится в движении. В соцсетях позже появилось видео попытки «штурма».

Сотрудник аэропорта успел перехватить обоих мужчин до того, как они приблизились к рулежной дорожке. Пассажиров задержали и передали федеральной полиции. Представитель ведомства подтвердил журналистам, что против них возбуждены уголовные дела по факту незаконного проникновения на охраняемую территорию.

Кроме того, проверяется возможное нарушение Закона о безопасности авиации. В полиции подчеркнули, что своими действиями мужчины поставили под угрозу прежде всего собственную безопасность, поскольку передвигались по зоне активного движения самолетов без допуска и сопровождения.

Администрация аэропорта сообщила, что нарушители получили «несанкционированный доступ» к перрону через аварийный выход, но оперативные действия сотрудников предотвратили какие-либо последствия. В аэропорту отметили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани. Рейс в Бухарест вылетел с небольшой задержкой и прибыл по расписанию.