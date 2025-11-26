EN
EN
Мир

В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок

2 минуты чтения 12:36 | Обновлено: 16:43
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок

В Великобритании зафиксирован резкий рост числа случаев заражения редкой грибковой инфекцией trichophyton indotineae, ранее почти не встречавшейся в стране. Об этом пишет британский таблоид The Sun, ссылаясь на экспертов .

«Это становится действительно большой проблемой в Великобритании, и увеличение числа новых случаев вызывает серьезную обеспокоенность», — заявил профессор Дариус Армстронг-Джеймс из Имперского колледжа Лондона.

По данным, представленных на конференции ESCAIDE в Польше в ноябре 2025 года, число подтвержденных случаев заражения trichophyton indotineae в Великобритании и Ирландии за последние три года выросло более чем  в пять раз — с 44 до 258. Исследователи отмечают, что речь идет о штамме грибка, впервые выявленном в Индии в 2014 году и известном устойчивостью к стандартным противогрибковым препаратам. 

По словам доктора Дэвида Деннинга, эксперта по инфекционным заболеваниям из Манчестерского университета, T. indotineae вызывает «ужасные» красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах. Без своевременного лечения грибок распространяется на другие части тела, включая лицо, делая кожу там болезненной, воспаленной и уязвимой для инфекций, что может привести к образованию постоянных рубцов.

Согласно данным Агентства здравоохранения Великобритании (UKHSA), большинство заражений выявлено у британцев южноазиатского происхождения, однако, по словам Деннинга, распространение среди других групп населения является вопросом времени. Он подчеркнул, что грибок легко передается через бытовые предметы, а вызванные им поражения кожи могут быть ошибочно приняты за экзему или псориаз, что осложняет своевременную диагностику.

Представители UKHSA также предупреждают о росте устойчивых к терапии грибковых заболеваний кожи. По словам Армстронг-Джеймса, пациенты как правило обращаются за помощью поздно, а сроки ожидания консультации дерматолога могут составлять более 18 недель. Таким образом больные могут месяцами не получать лечения и быть заразными для окружающих.

За последние годы британские специалисты неоднократно заявляли о росте устойчивых грибковых инфекций, включая случаи candidozyma auris, распространение которых фиксируется в больницах. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения включила 19 грибковых патогенов в список приоритетных угроз, предупредив, что рост лекарственной устойчивости может иметь серьезные последствия для системы здравоохранения.

Фото:Unsplash

Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
