Работники подмосковных рехабов избивали детей и заставляли их есть собачий корм

Силовики обнаружили под Дмитровом второй детский рехаб, в котором истязали подростков, сообщил телеграм-канал Mash. Накануне стало известно, что один из подопечных рехаба в подмосковном Дедовске впал в кому после избиений и пыток во время «лечения».

По данным телеграм-каналов «112» и Baza, руководительницей центра является Анна Хоботова. Она называет себя детским психологом, юристом и правозащитником и занимается помощью подросткам с разными зависимостями около 10 лет. В своих соцсетях она регулярно выкладывает фото с детьми и утверждает, что в ее центрах к каждому ребенку применяют индивидуальный подход и оказывают медицинскую помощь.

«112» сообщил об аресте администратора рехаба в Дедовске Виталия Балабрикова. По данным следователей, мужчина вместе с коллегами избивал и подвергал пыткам 24 подростков. При этом с законными представителями детей заключали договоры, а подросткам говорили, что их родители в курсе применяемых в рехабе методов.

Shot пишет, что Балабрикова ранее дважды судили по статье о хранении и распространении наркотиков, у других сотрудников рехаба, по данным Mash, также были судимости. Телеграм-канал сообщил, что месяц пребывания в рехабе стоил около 100 тысяч рублей. Туда обращались в основном бизнесмены, у которых не хватало времени самостоятельно заниматься детьми.

При этом, по данным телеграм-каналов, вместо оказания помощи, подростков заставляли готовить, убираться и выполнять задания «для дисциплины». В случае непослушания их привязывали простынями к кроватям и избивали. По словам одной из пострадавших, чье имя не называется, детей заставляли тысячи раз писать одну и ту же фразу: «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению».

Девушка также рассказала, что арестованный Балабриков «систематически принуждал воспитанниц 13 и 15 лет к действиям сексуального характера» и угрожал им в случае неподчинения запретить общение с родителями и с другими подростками из группы. Shot пишет, что сейчас информацию о сексуализированном насилии проверяют. Также телеграм-канал выяснил, что детей заставляли есть собачий корм и не пускали в туалет.

Кроме того, работники рехаба заставляли детей улыбаться, чтобы сфотографировать их и отправить фотоотчет родителям. Звонить домой подросткам разрешали на пять минут и только по громкой связи, чтобы они не могли пожаловаться, пишет Shot.

Роман. Фото: Telegram-канал SHOT

Анна Хоботова, как утверждает телеграм-канал, тоже проводила с детьми тренинги, на которых те заполняли «дневники чувств». По предварительным данным, подросток по имени Роман, который впал в кому и оказался в реанимации, не смог заполнить этот дневник, из-за чего его пять дней морили голодом и избивали.

Mash пишет, что перед тем, как его увезли в больницу, подросток пролежал две недели на полу, а его матери не давали видеться с сыном, ссылаясь на «плохое поведение». Мать Романа рассказала «Известиям», что рехаб Хоботовой ей представили как «элитный центр».

«Казалось, что это просто замечательнейшее место, что так повезло, что психологи занимаются за 150 тысяч рублей в месяц. У них большой дом, они там сами готовят, у них коллектив, друзья, они танцуют», — рассказала женщина.

По ее словам, она обратилась в рехаб из-за зависимости сына от телефона и его агрессивного поведения. Теперь у подростка развилась почечная недостаточность и сепсис, его подключили в гемодиализу и аппарату искусственной вентиляции легких. При госпитализации у него обнаружили ушибы, гноящиеся раны, следы от связывания и рассечение спины.

«112» также дозвонился до одной из сотрудниц рехаба Елены Давыдовой. Она, согласно сайту центра, занимает должность консультанта-аддиктолога. Женщина заявила, что опубликованная в СМИ информация является ложью, но дальше общаться с журналистами отказалась.