EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Подросток впал в кому после истязаний в рехабе в Подмосковье

2 минуты чтения 21:58

В подмосковной Истре в больницу без сознания доставили несовершеннолетнего пациента реабилитационного центра. Как отметили в Следственном комитете, там же незаконно находились еще 23 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей.

«23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», — говорится в сообщении силовиков. 

По версии следствия, несовершеннолетних пациентов рехаба били и подвергали пыткам. При этом с их законными представителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи.

«Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Розыск организаторов центра продолжается», — добавили в СК.

Подмосковная прокуратура уточняет, что на момент проверки в реабилитационном центре находилось 22 подростка в возрасте от 11 до 17 лет. «Дети проживали в условиях изоляции, систематического применения к ним насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды», — сообщили следователи.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, речь идет о центре Анны Хоботовой, который, как утверждается, специализируется на помощи сложным детям. Рехаб предлагал такие такие программы, как лечение токсикомании, игромании, подросткового алкоголизма и девиантного поведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из пациентов, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних (п.«а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии