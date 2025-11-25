Подросток впал в кому после истязаний в рехабе в Подмосковье

В подмосковной Истре в больницу без сознания доставили несовершеннолетнего пациента реабилитационного центра. Как отметили в Следственном комитете, там же незаконно находились еще 23 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей.

«23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», — говорится в сообщении силовиков.

По версии следствия, несовершеннолетних пациентов рехаба били и подвергали пыткам. При этом с их законными представителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи.

«Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Розыск организаторов центра продолжается», — добавили в СК.

Подмосковная прокуратура уточняет, что на момент проверки в реабилитационном центре находилось 22 подростка в возрасте от 11 до 17 лет. «Дети проживали в условиях изоляции, систематического применения к ним насилия, а также ограничения в потреблении еды и воды», — сообщили следователи.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, речь идет о центре Анны Хоботовой, который, как утверждается, специализируется на помощи сложным детям. Рехаб предлагал такие такие программы, как лечение токсикомании, игромании, подросткового алкоголизма и девиантного поведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из пациентов, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних (п.«а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК).