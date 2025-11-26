Названы лучшие рестораны планеты

В Париже состоялось ежегодное вручение одной из самых престижных гастрономических премий мира La Liste. В 2026 году рейтинг из тысячи ресторанов в разных частях планеты возглавили сразу десять заведений.
Как сообщает журнал Time Out, такое количество ресторанов в лидерах списка не случайно, так как в этом году La Liste отмечает свое десятилетие. Согласно рейтингу, каждый из этих ресторанов получил почти идеальные 99,5 балла из 100.
Так, первую строчку разделили Guy Savoy в Париже, Schwarzwaldstube в Байерсбронне (Германия), Lung King Heen в Гонконге, Le Bernardin в Нью-Йорке, Cheval Blanc by Peter Knogl в Базеле (Швейцария), Matsukawa в Токио, SingleThread в Хилдсбурге (США), Martín Berasategui в Ласарте-Ориа (Испания), Da Vittorio в Брусапорто (Италия) и Robuchon au Dôme в Макао (Китай).
В La Liste подчеркнули: такое разнообразие в топ-10 говорит о том, что «кулинарное совершенство распространяется по всему миру», а также указывает на «смену центров влияния и появление нового международного баланса вкусов».
Вторую ступень рейтинга также поделили сразу 18 заведений. Среди них с 99 баллами оказались Aqua в Германии, Arzak в Испании, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler в Италии, El Celler de Can Roca в Испании, Frantzén в Швеции, Jordnær в Дании, L’Enclume — Simon Rogan в Великобритании, Plénitude в Париже, Caprice at the Four Seasons в Гонконге, Sazenka в Японии, и другие.
Сам список, как отмечается, был составлен на основе анализа тысяч публикаций, более 1100 профессиональных источников и миллионов онлайн-отзывов. Поэтому оказаться в списке могут рестораны, которые не только впечатлили жюри и критиков, но и были высоко оценены гостями.
Рейтинг La Liste был создан в 2015 году по инициативе французского правительства как альтернативная система оценки ресторанов наряду с гидом Michelin и списком The World’s 50 Best Restaurants.