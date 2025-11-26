Крупнейший за три десятилетия пожар стал причиной гибели жителей высоток в Гонконге

В Гонконге возник крупнейший за последние три десятилетия пожар, который охватил семь из восьми корпусов высотного жилого комплекса Ван Фук Корт, расположенного в северном районе Тай По, пишет Reuters. Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на местных властей сообщает, что погибли 36 человек, еще 279 жителей считаются пропавшими без вести.

«В больницах остаются 29 пострадавших, семеро из которых находятся в критическом состоянии», — рассказал глава администрации Гонконга Джон Ли.

Полиция сообщила, что пожар был зафиксирован в 14:51 по местному времени (9:51 мск). Пламя быстро распространилось по семи жилым блокам, над которыми поднялся огромный столб густого черного дыма.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната Криминал 6 минут чтения

Изначально пожару был присвоен первый уровень опасности, однако к 18:22 по местному времени его оценили как наивысший пятый. Как отмечает South China Morning Post, в Гонконге пожары оцениваются по шкале от одного до пяти, где последующие цифры означают большую угрозу.

По данным газеты, восемь жилых блоков в комплексе находились на ремонте с июля 2024 года. Причина возгорания еще выясняется, однако судя по фотографиям фасад зданий покрывали бамбуковые шесты и зеленая сетка. Reuters пишет, что весной правительство Гонконга приняло решение постепенно отказаться от использования бамбуковых лесов из соображений безопасности. Кроме того, внутри зданий обнаружили пенопласт, который мог усилить распространение огня.

Окружной депутат Муй Сью-фун рассказал Би-би-си, что власти смогли эвакуировать более тысячи человек, но пожарные все еще не могут войти в здания для поисково-спасательных работ. Издание пишет, что жилые комплексы в Гонконге плотно застроены, квартиры маленькие, а здания стоят близко друг к другу. Эта причина, как отмечается, усиливает риски того, что при пожаре может пострадать большое количество людей.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и призвал местные власти сделать все возможное, чтобы снизить число жертв и минимизировать ущерб, сообщает государственный телеканал CCTV.