Юг Таиланда затопило

2 минуты чтения 15:59 | Обновлено: 16:15
Юг Таиланда затопило

Южные провинции Таиланда ушли под воду из-за мощных ливней. Сильнее всего пострадала провинция Сонгкхла и ее крупнейший город Хат Яй, там уровень воды достигает трех метров. Погибшими считаются уже по меньшей мере 13 человек. Власти объявили полную эвакуацию города, сообщает Bangkok Post.

Наводнение затронуло весь юг страны. В одной только Сонгкхле, по данным местных СМИ, пострадали почти 700 тысяч человек. Многие районы остаются без электричества и связи, а передвигаться по улицам можно только вплавь. Для эвакуации задействованы вертолеты армии, катера флота и спасательные подразделения.

Как сообщает РИА «Новости», в генеральном консульстве России в Таиланде пока не получали обращений за помощью от российских граждан. Однако в СМИ появилась информация о застрявшем в затопленной гостинице жителе Новосибирска.

По данным телеграм-канала Mash, россиянин оказался в числе примерно 50 человек, заблокированных в отеле New Season Square. Первый этаж здания полностью ушел под воду, и постояльцы переместились на верхние уровни. В отеле работает только резервный генератор, запасы воды и еды ограничены. Туристы сообщили, что пытаются привлечь внимание спасателей световыми сигналами и вывешенными на крыше тканями, однако подойти к зданию сложно из-за сильного течения и глубины воды.

Как пишет Khaosod English, более 400 туристов из 17 отелей уже эвакуировали в приюты и на городской автовокзал. В общей сложности, по оценкам местной прессы, на пике наводнения до 10 тысяч туристов не могли покинуть свои гостиницы — их обеспечивали горячей едой через полевые кухни.

Помимо Сонгкхлы, затоплены и другие южные провинции: Наративат, Ялла, Паттани, Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг. Во многих районах действует режим эвакуации. Тайские власти ожидают, что уровень воды начнет спадать в течение нескольких дней. Вместе с тем прогноз погоды остается неблагоприятным, и новые осадки могут осложнить работу спасателей, предупреждают чиновники.

Фото:Weerapong Narongkul / Reuters

