Павел Дуров анонсировал запуск токена Hamster Kombat

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что скоро команда игры Hamster Kombat выпустит собственный токен на блокчейне TON. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

По словам бизнесмена, новая криптовалюта «познакомит сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна». «Наступает новая эра, и мы наблюдаем ее приход в режиме реального времени», — написал Дуров.

В своем посте бизнесмен также отчитался об успехах игры. По его данным, Hamster Kombat стал «последним интернет-феноменом, о котором говорят все». За три месяца игра набрала 239 миллионов пользователей. На данный момент к ней присоединяются от четырех до пяти миллионов человек в день, что, по словам Дурова, делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

«Как я уже говорил несколько месяцев назад, наступает новая волна мини-приложений в Telegram, и Hamster Kombat сейчас возглавляет ее. Его удивительный рост показывает вирусный потенциал платформы мини-приложений Telegram», — утверждает Дуров.

Hamster Kombat — игра-кликер, сделанная в виде бота в мессенджере Telegram. Игроки должны нажимать на хомяка, тем самым зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики игры пообещали, что после раскрутки игры эти монеты можно будет преобразовать в криптовалюту. Ранее «Холод» подробно рассказывал об игре и возможности заработка на ней.

В июне этого года на блокчейне TON появился также сервис для знакомств — TON Dating. Как тогда заявила пресс-служба приложения, в нем предусмотрена многоступенчатая система верификации пользователей, которая гарантирует безопасность при общении. При этом для женщин сервис сделали бесплатным, а мужчинам нужно ежемесячно платить около 5700 рублей за использование приложения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.