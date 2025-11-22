EN
Боевики похитили сотни учеников католической школы в Нигерии

2 минуты чтения 18:00

В Нигерии вооруженные люди ворвались в католическую школу святой Марии в Папири, штат Нигер, и похитили учеников и преподавателей. Как пишет Би-би-си, ссылаясь на данные Христианской ассоциации Нигерии, похищены 303 ребенка и 12 сотрудников школы.

При этом ранее сообщалось о похищении только 215 учеников, однако позже епископ епархии Контагоры, под юрисдикцией которой находится школа, сообщил обновленные данные.

«После того, как мы покинули школу в Папири, мы решили позвонить, провести проверку и сделать дополнительные запросы по тем, кто, как мы думали, успешно сбежал, и выяснили, что еще 88 учеников были захвачены после попытки побега», — рассказал он.

По данным местной полиции, похищение произошло глубокой ночью. Теперь местные силовики «прочесывают леса, чтобы найти похищенных учеников».

В свою очередь, власти штата Нигер, где произошло похищение, обвинили руководство пострадавшей школы в том, что оно проигнорировало распоряжение закрыть все интернаты после получения разведданных о повышенном риске нападения. 

«К сожалению, школа Святой Марии продолжила работу и возобновила учебную деятельность, не уведомив и не получив разрешения от правительства штата, тем самым подвергнув учеников и персонал ненужной опасности», — говорится в заявлении региональных властей.

Как напоминает Би-би-си, нынешнее нападение и похищение людей стало уже третьим подобным случаем за неделю. Так, 17 ноября вооруженные люди ворвались в среднюю школу-интернат в соседнем штате Кебби и похитили там 25 учениц. Позже двум похищенным девочкам удалось самостоятельно сбежать из плена, а оставшихся 23 по-прежнему ищут. 

На следующий день в штате Квара на юго-западе Нигерии боевики напали на церковь во время богослужения. В результате два человека были убиты, а еще 38 похищены. Как сообщают местные СМИ, за похищенных в церкви похитители потребовали выкуп.

В то же время ответственность за похищение детей из школ пока не взяла на себя ни одна действующая на территории страны вооруженная группировка.

