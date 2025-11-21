EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Десятки детей погибли после приема сиропа от кашля

2 минуты чтения 14:47

В индийском штате Тамил Наду 24 ребенка погибли после приема сиропа от кашля Coldrif, в составе которого обнаружили известный промышленный токсин диэтиленгликоль (DEG). Об этом со ссылкой на трех неназванных представителей органов здравоохранения и контроля лекарств пишет Reuters.

По словам собеседников издания, производители иногда используют токсичное вещество вместо более дорогого пропиленгликоля (PG), который является основой для растворения активных ингредиентов сиропа. Агентство пишет, что прием этого вещества в больших дозах может привести к поражению почек или даже смерти.

Отмечается, что сироп от кашля был изготовлен местной компанией Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Согласно результатам расследования Департамента по контролю за лекарственными средствами, о которых рассказали источники, а также интервью Reuters с поставщиками, стало известно, что 25 марта производитель приобрел 50 килограммов PG у местного дистрибьютора химических веществ Sunrise Biotech. Тот, в свою очередь, утверждает, что купил растворитель у небольшой компании Jinkushal Aroma, которая выпускает ароматические смеси для жидких моющих средств и других химических веществ.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Согласно сертификату анализа Jinkushal и Sunrise, тот самый растворитель был произведен южнокорейской SK picglobal. Там утверждают, что экспортировали растворитель в запечатанной бочке весом 215 килограммов индийскому дистрибьютору, который затем продал его компании Jinkushal.

Представитель Jinkushal Джитендер Вишвакарма сообщил, что вскрыл пломбы, переупаковал растворитель в своем магазине и продал его часть дистрибьютору химических веществ Sunrise. Оператор Sunrise Випул Джайн добавил, что доставил растворитель на фабрику Sresan в двух контейнерах без пломб, так как производитель лекарств не хотел покупать всю первоначальную партию.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

При этом в SK Picglobal подчеркнули, что компания строго запрещает переупаковку или перераспределение своих продуктов.

Тем временем местные власти продолжают расследование, чтобы выяснить, как химикат попал в растворитель детского сиропа. По данным агентства, на заводе Sresan Pharmaceutical Manufacturer при проверке выявили сотни «критических» и «серьезных» нарушений, включая хранение продукции в «негигиеничных условиях» и «фальсификацию данных». При этом регулирующий орган пока не установил прямой связи между этими нарушениями и гибелью детей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»