Десятки детей погибли после приема сиропа от кашля

В индийском штате Тамил Наду 24 ребенка погибли после приема сиропа от кашля Coldrif, в составе которого обнаружили известный промышленный токсин диэтиленгликоль (DEG). Об этом со ссылкой на трех неназванных представителей органов здравоохранения и контроля лекарств пишет Reuters.

По словам собеседников издания, производители иногда используют токсичное вещество вместо более дорогого пропиленгликоля (PG), который является основой для растворения активных ингредиентов сиропа. Агентство пишет, что прием этого вещества в больших дозах может привести к поражению почек или даже смерти.

Отмечается, что сироп от кашля был изготовлен местной компанией Sresan Pharmaceutical Manufacturer. Согласно результатам расследования Департамента по контролю за лекарственными средствами, о которых рассказали источники, а также интервью Reuters с поставщиками, стало известно, что 25 марта производитель приобрел 50 килограммов PG у местного дистрибьютора химических веществ Sunrise Biotech. Тот, в свою очередь, утверждает, что купил растворитель у небольшой компании Jinkushal Aroma, которая выпускает ароматические смеси для жидких моющих средств и других химических веществ.

Согласно сертификату анализа Jinkushal и Sunrise, тот самый растворитель был произведен южнокорейской SK picglobal. Там утверждают, что экспортировали растворитель в запечатанной бочке весом 215 килограммов индийскому дистрибьютору, который затем продал его компании Jinkushal.

Представитель Jinkushal Джитендер Вишвакарма сообщил, что вскрыл пломбы, переупаковал растворитель в своем магазине и продал его часть дистрибьютору химических веществ Sunrise. Оператор Sunrise Випул Джайн добавил, что доставил растворитель на фабрику Sresan в двух контейнерах без пломб, так как производитель лекарств не хотел покупать всю первоначальную партию.

При этом в SK Picglobal подчеркнули, что компания строго запрещает переупаковку или перераспределение своих продуктов.

Тем временем местные власти продолжают расследование, чтобы выяснить, как химикат попал в растворитель детского сиропа. По данным агентства, на заводе Sresan Pharmaceutical Manufacturer при проверке выявили сотни «критических» и «серьезных» нарушений, включая хранение продукции в «негигиеничных условиях» и «фальсификацию данных». При этом регулирующий орган пока не установил прямой связи между этими нарушениями и гибелью детей.