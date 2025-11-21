Полицейские приехали к пенсионеру и приготовили ему обед

Полицейские из польского города Курув в Люблинском воеводстве получили сообщение об одиноком мужчине в возрасте 67 лет, чье имя не уточняется, которому было сложно заботиться о себе из-за частичной инвалидности. Об этом рассказало издание «Новая Польша» и местная газета Fakt.
По их данным, двое полицейских, сержант Лукаш Кенсик и старший сержант Кацпер Стасяк, немедленно отреагировали на вызов и приехали к пенсионеру. Они подтвердили, что мужчина живет один вместе с собакой и нуждается в помощи, поскольку ему было сложно в том числе готовить себе еду.
«Ранее мужчина получал помощь в специализированных учреждениях, но отказался от нее, чтобы стать самостоятельным. К сожалению, из-за частичной инвалидности он не мог выполнять некоторые задачи самостоятельно, и в результате на выходные он остался один», — рассказала представитель полиции Ева Рейн-Козак.
Полицейские приготовили пенсионеру горячий обед из той еды, которую они взяли на работу из дома, а также покормили его собаку. «Но самое главное, они подарили пожилому мужчине человеческое общество, внимание и минуту разговора, что было для него самым важным», — добавила Ева Рейн-Козак.
Кроме того, правоохранители убедили мужчину, что ему не следует отказываться от помощи соцучреждений. Они связались с соцработниками и передали им данные о потребностях пенсионера.
Ранее стало известно, что американского полицейского обвинили в уклонении от исполнения обязанностей и фальсификации отчетов после того, как он вместо выезда на вызов отправился в пиццерию и провел в заведении около часа.