EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Полицейские приехали к пенсионеру и приготовили ему обед

2 минуты чтения 22:23

Полицейские из польского города Курув в Люблинском воеводстве получили сообщение об одиноком мужчине в возрасте 67 лет, чье имя не уточняется, которому было сложно заботиться о себе из-за частичной инвалидности. Об этом рассказало издание «Новая Польша» и местная газета Fakt.

По их данным, двое полицейских, сержант Лукаш Кенсик и старший сержант Кацпер Стасяк, немедленно отреагировали на вызов и приехали к пенсионеру. Они подтвердили, что мужчина живет один вместе с собакой и нуждается в помощи, поскольку ему было сложно в том числе готовить себе еду.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

«Ранее мужчина получал помощь в специализированных учреждениях, но отказался от нее, чтобы стать самостоятельным. К сожалению, из-за частичной инвалидности он не мог выполнять некоторые задачи самостоятельно, и в результате на выходные он остался один», — рассказала представитель полиции Ева Рейн-Козак.

Полицейские приготовили пенсионеру горячий обед из той еды, которую они взяли на работу из дома, а также покормили его собаку. «Но самое главное, они подарили пожилому мужчине человеческое общество, внимание и минуту разговора, что было для него самым важным», — добавила Ева Рейн-Козак.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Кроме того, правоохранители убедили мужчину, что ему не следует отказываться от помощи соцучреждений. Они связались с соцработниками и передали им данные о потребностях пенсионера.

Ранее стало известно, что американского полицейского обвинили в уклонении от исполнения обязанностей и фальсификации отчетов после того, как он вместо выезда на вызов отправился в пиццерию и провел в заведении около часа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»