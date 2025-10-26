EN
Криминал

Полицейский решил поесть пиццы вместо поездки на вызов и предстанет перед судом

2 минуты чтения 19:16

Сержант полиции из американского штата Нью-Джерси Франклин Тауншип Кевин Болларо предстанет перед судом, против него выдвинуто обвинение в сознательном уклонении от исполнения своих обязанностей и фальсификации отчетности. Об этом пишет Associated Press.

Болларо получил сообщение о стрельбе и должен был откликнуться на вызов, но вместо этого отправился к банкомату, а затем еще час просидел в пиццерии. В процессе он, по сведениям прокуратуры, передавал ложные данные диспетчеру.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Инцидент произошел 1 августа, когда Болларо находится на смене. Полицейский диспетчер передал ему информацию о вызове из Питтстауна, местные жители пожаловались на громкие крики и стрельбу, мужчине нужно было проехать около 95 километров. Вместо этого он отправился в обратном направлении — к банкомату.

Прибыв на место, Болларо заявил, что ничего не слышит. Позже он сказал диспетчеру о начале движения в направлении мест, с которых поступили другие вызовы, но на самом деле отправился в пиццерию, где пробыл примерно час. После этого он припарковался у другого ресторана и провел там примерно такое же количество времени. Эта информация, как пишет AP, подтверждается данными GPS и показаниями свидетелей.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Позже полицейский попытался сфальсифицировать данные своего отчета. Например, он указал, что инспектировал район в то время, когда уже ехал в пиццерию. Его адвокат в заявлении для журналистов назвал обвинения «прискорбными» и сказал, что никакие действия или бездействия Болларо якобы не могли остановить произошедшие в тот день убийства.

На следующий день примерно в 200 метрах от места первой точки, на которую должен был прибыть Болларо, были найдены тела двоих людей, которые, по версии прокуратуры, были застрелены лейтенантом полиции, позднее покончившим с собой. Болларо предстанет перед судом 5 ноября.

