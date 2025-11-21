Енотов могут приравнять к кошкам и собакам

Новое исследование показало, что городские еноты в США претерпевают физические изменения, связанные с ранними стадиями одомашнивания. Ученые объясняют это тем, что животные постепенно привыкают жить с людьми и даже начинают выглядеть милее.

Исследователи проанализировали почти 20 тысяч фотографий енотов и выявили у городских особей заметное уменьшение длины морды по сравнению с сельскими. Авторы работы считают, что это может быть признаком начальных стадий одомашнивания — то же самое когда-то произошло с собаками и кошками.

По словам ученых, изменения могут быть связаны со снижением врожденной реакции «бей или беги», что делает животных более толерантными к близости людей. Такая адаптация позволяет им эффективно использовать доступ к человеческим отходам — фактор, который ученые называют «пусковым механизмом» процесса одомашнивания.

«Мы, люди, отличаемся тем, что, куда бы мы ни пошли, оставляем после себя кучу мусора», — говорит соавтор исследования, биолог Раффаэла Леш из Университета Арканзаса в Литл-Роке. Он подчеркнул, что для получения доступа к такому шведскому столу животным нужно быть достаточно смелыми, чтобы рыться в человеческом мусоре, но не настолько смелыми, чтобы представлять угрозу для людей.

«Если животное живет рядом с людьми, оно должно вести себя достаточно хорошо», — подчеркивает Леш.

Еноты широко распространены на территории США. Они отлично выживают как в дикой природе, так и в городах, что создает уникальную ситуацию: в одних районах они становятся домашними питомцами и звездами соцсетей, в других — считаются вредителями.

Авторы работы подчеркивают, что процесс одомашнивания может начинаться не с действий человека, а значительно раньше — с момента, когда животные начинают привыкать к человеческим условиям и получают преимущества от снижения уровня настороженности.