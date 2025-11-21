EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Енотов могут приравнять к кошкам и собакам

2 минуты чтения 16:37
Енотов могут приравнять к кошкам и собакам

Новое исследование показало, что городские еноты в США претерпевают физические изменения, связанные с ранними стадиями одомашнивания. Ученые объясняют это тем, что животные постепенно привыкают жить с людьми и даже начинают выглядеть милее. 

Исследователи проанализировали почти 20 тысяч фотографий енотов и выявили у городских особей заметное уменьшение длины морды по сравнению с сельскими. Авторы работы считают, что это может быть признаком начальных стадий одомашнивания — то же самое когда-то произошло с собаками и кошками.

Еноты захватили Европу
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
Мир6 минут чтения

По словам ученых, изменения могут быть связаны со снижением врожденной реакции «бей или беги», что делает животных более толерантными к близости людей. Такая адаптация позволяет им эффективно использовать доступ к человеческим отходам — фактор, который ученые называют «пусковым механизмом» процесса одомашнивания.

«Мы, люди, отличаемся тем, что, куда бы мы ни пошли, оставляем после себя кучу мусора», — говорит соавтор исследования, биолог Раффаэла Леш из Университета Арканзаса в Литл-Роке. Он подчеркнул, что для получения доступа к такому шведскому столу животным нужно быть достаточно смелыми, чтобы рыться в человеческом мусоре, но не настолько смелыми, чтобы представлять угрозу для людей. 

«Если животное живет рядом с людьми, оно должно вести себя достаточно хорошо», — подчеркивает Леш.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Еноты широко распространены на территории США. Они отлично выживают как в дикой природе, так и в городах, что создает уникальную ситуацию: в одних районах они становятся домашними питомцами и звездами соцсетей, в других — считаются вредителями.

Авторы работы подчеркивают, что процесс одомашнивания может начинаться не с действий человека, а значительно раньше — с момента, когда животные начинают привыкать к человеческим условиям и получают преимущества от снижения уровня настороженности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»