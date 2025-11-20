Украина назвала имя обвиняемого в массовых убийствах в Буче российского командира

Украинские власти выдвинули уведомление о подозрении российскому командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии за причастность к убийствам в Буче в 2022 году. По данным международного юридического фонда Global Rights Compliance, это первый случай, когда подозреваемым в этих преступлениях официально назвали именно командующего армии, а не непосредственного исполнителя приказа.

Уведомлением о подозрении называют процессуальный шаг, который предшествует выдаче ордера на арест. По данным Global Rights Compliance, Офис Генерального прокурора Украины и Национальная полиция выдвинула такое уведомление 28-летнему командиру взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии Юрию Владимировичу Киму. Власти пришли к выводу, что он может быть причастен как минимум к 17 убийствам и четырем случаям жестокого обращения с мирными жителями в Буче.

Фонд сообщает, что показания против Кима дали свидетели. Кроме того, была проведена реконструкция мест преступлений, судебно-медицинские экспертизы и изучены данные из открытых источников.

По версии следствия, Ким лично отдавал приказы преследовать, причинять вред и убивать людей, которых он считал сторонниками и помощниками ВСУ. Сообщается, что после убийств мирных жителей командир приказывал подчиненным сжигать некоторые тела, чтобы скрыть причастность российских солдат. Согласно уведомлению о подозрении, в отдельных случаях Ким сам участвовал в военных преступлениях.

«Уведомление о подозрении закладывает основу для будущих расследований, цель которых — привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и высокопоставленных военных и политических лидеров, вплоть до президента Путина, за политику и зверства, совершенные на всей территории Украины во время полномасштабного вторжения», — пояснил президент Global Rights Compliance Уэйн Джордаш.

По его словам, это дело показывает, что российские войска действовали «как инструменты преступной организации, нацеленной на конкретных лиц по прямому приказу своего командира».

«Это открывает важный путь к привлечению к уголовной ответственности высокопоставленных российских политических и военных командиров и начальников», — добавил он.

Имя российского командира Юрия Кима впервые всплыло в 2024 году в материале «Следствие.Инфо». Тогда, сообщалось, что его опознала местная жительница по имени Надежда Чередниченко.

Издание писало, что сам Ким родом из подмосковной Балашихи. На своей странице во «ВКонтакте» он указывал, что учился в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. Согласно утечкам, изученным «Агентством», по возвращении с фронта у Кима появилась BMW X3.