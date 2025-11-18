EN
Жители Финляндии пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию

2 минуты чтения 08:52

Несколько жителей Финляндии, звонившие в Россию, рассказали о посторонних голосах на линии. Об этом сообщает местный телеканал Yle.

Так, он ссылается на жительницу Хельсинки по имени Анна, чье имя изменено в целях безопасности, которая рассказала, что в октябре звонила из Восточной Финляндии бабушке в Петрозаводск. Она уточнила, что звонок был сделан через сеть оператора Elisa. После долгих гудков Анне по-русски ответил мужской голос, спросивший «Кто там?» 

Ни Анна, ни присутствовавшая при звонке ее мать мужчину не узнали, а когда мама Анны ответила мужчине по-русски, тот отключился. Женщины перезвонили бабушке и на этот раз трубку сняла она сама. На вопрос не отвечал ли на предыдущий звонок какой-то мужчина, родственница ответила отрицательно.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Еще одна собеседница телеканала жительница города Йоэнсуу Мила, чье имя также изменено, регулярно созванивалась со своей пожилой матерью, живущей в российском Выборге, через мессенджер WhatsApp, голосовые звонки в котором недавно заблокировали в России по решению властей.

В августе, когда мать Милы оказалась в больнице и не имела доступа в интернет, дочь позвонила ей из Финляндии через сеть мобильного оператора DNA на российский номер «Билайна». По словам женщины, она также слышала во время разговора неизвестные голоса на линии. Мила рассказала, что с подобным сталкивалась и ее сестра.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Руководитель службы безопасности финского оператора связи Elisa Яакко Валлениус заявил, что появление на линии при звонках в Россию посторонних голосов объясняется «происходящим на российской стороне». Он подчеркнул, что финские власти и сотовые операторы не имеют подобного доступа к звонкам клиентов.

В свою очередь, представители Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo) предупредили, что звонки в Россию могут прослушиваться, и порекомендовали  использовать альтернативные каналы связи при обсуждении конфиденциальных вопросов.

