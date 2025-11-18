EN
Мир

СМИ сообщили о наступившем для Зеленского «часе расплаты»

17:59 | Обновлено: 18:45

Масштабный коррупционный скандал в энергосекторе Украины поставил президента Владимира Зеленского перед серьезным выбором для будущего страны и теперь ему предстоит «час расплаты». Об этом со ссылкой на источники в украинском правительстве пишет The Economist.

По данным издания, коррупционный скандал стал самым серьезным кризисом для Украины со дня полномасштабного вторжения России. Источники журнала утверждают, что Зеленский был «потрясен» масштабом обвинений, выдвинутых против людей из его ближайшего окружения. Отмечается, что президент уже начал «отдаляться от некоторых фигур, чьи имена появились в расследовании» дела. Тем не менее, собеседники издания заверили, что украинский лидер не мог знать всех деталей коррупционной схемы, поскольку был сосредоточен на военных вопросах.

Сегодня, 18 ноября, в парламенте Украины должно было пройти заседание, на котором планировалось рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, однако оно было сорвано. «РБК-Украина» пишет, что несколько законодателей заблокировали трибуну, требуя принять «реальные кадровые решения».

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Как отмечает The Economist, ближайшие дни действительно могут оказаться драматичными для украинского лидера. По словам источников издания, ключевые игроки убеждают президента «избавиться от самых спорных членов своей команды, чтобы сохранить себя и государство».

«Зеленскому предстоит час расплаты. Выбор невелик: либо он ампутирует ногу, либо заражение распространяется по всему телу, и он умрет», — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Издание подчеркивает, что коррупционный скандал в энергосекторе поставил под угрозу и судьбу Украины в войне с Россией. Как отмечается, внутри страны проблема может усилить циничные настроения среди граждан и привести к дезертирству на фронте. За пределами страны Украине может стать сложнее запрашивать необходимую для сопротивления России помощь, пишет The Economist.

Собеседники The Economist, близкие к антикоррупционным органам Украины, утверждают, что теперь под прицелом оказался оборонный сектор страны и это заставило нервничать местную элиту. По их словам, одни потребовали полной реформы правительства, а другие увидели в этом возможность для Зеленского освободиться от «чиновников-балластов».

Горящие новости
