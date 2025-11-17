EN
Мир

СМИ предупредили о «новой войне в любой момент»

22:57

Эндрю Митчелл, бывший член кабинета министров британского правительства, рассказал Politico, что он обеспокоен тем, что современные правительства предпочитают военную силу дипломатии. Главный корреспондент издания по политическим вопросам в Европе и Великобритании Тим Росс, комментируя высказывание Митчелл, пишет, что человечество может столкнуться с новой войной «в любой момент».

«Мир забыл уроки Первой мировой войны, когда были убиты миллионы людей, и поколение наших дедов говорило, что мы не можем допустить, чтобы это повторилось», — заявил Митчелл. 

Росс, в свою очередь, ссылаясь на американский аналитический центр «Германский фонд Маршалла», пишет, что США сталкиваются с «определяющими эпоху» войнами примерно каждые 85 лет. Такую тенденцию он объясняет тем, что «поколения забывают о тяжелом опыте своих предков». «Это означает, что нам следует ожидать новой войны в любой момент», — делает вывод Росс.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

По его данным, уход дипломатии на второй план проявляется не только в риторике нынешних правительств, но и в формировании бюджетов. Так, западные страны стремительно сокращают инвестиции в «мягкую силу» и иностранную помощь, тем самым сужая возможности дипломатии и перенаправляя высвободившиеся ресурсы в оборонный сектор.

Отмечается, что в прошлом году расходы на оборону выросли на 9,4% и достигли самого высокого показателя за всю историю наблюдений. Кроме того, самые богатые страны мира сократили помощь другим странам на 9%. Согласно прогнозу аналитиков, эти расходы продолжат уменьшаться.

Помимо этого Росс пишет о сокращении числа дипломатов, а тон этому, по его словам, задает США — летом Госдепартамент предупреждал своих сотрудников о готовящихся сокращениях. Власти Нидерландов, Великобритании и штаб-квартира Европейского союза также заявили о грядущих сокращениях дипломатов.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

На этом фоне, считает Росс, другие страны, например, Россия, Китай и Турция, попытаются укрепить свое влияние, настроив африканские и азиатские страны против Запада. Это сделает мир более опасным, отмечает журналист. 

«Если геополитические приоритеты правительств действуют подобно рынку, то тенденция очевидна: многие лидеры решили, что пора продавать мир и покупать войну», — пишет Росс.

Он напомнил о росте военных расходов по всему миру. К примеру, в США эти траты выросли на 7% с 2023 по 2024 год, в России, ведущей войну в Украине, — на 38%. Страны, входящие в НАТО, намерены увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. При этом Митчелл отметил, что дипломатия обходится гораздо дешевле военной силы.

