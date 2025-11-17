EN
Мужчина с сыном отправились в поход по туннелям концлагеря и пропали

17:38 | Обновлено: 18:41
Житель Германии и его сын, чьи имена не называются, захотели исследовать недоступные для туристов туннели мемориального комплекса на месте концлагеря Дора-Миттельбау в земле Тюрингия на востоке страны и пропали. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, 50-летний мужчина и его 19-летний сын, вероятно, незаконно проникли в систему туннелей, чтобы попасть в ту их часть, которая находится в горе Конштайн. Bild отмечает, что в Дора-Миттельбау во времена нацистской Германии около 60 тысяч заключенных «были вынуждены работать в нечеловеческих условиях» на военную промышленность страны.

Сообщается, что мужчина рассказал о плане отправиться в поход своей бывшей жене, которая забеспокоилась о «туристах» и обратилась в полицию. Правоохранители развернули спасательную операцию, предположив, что жизни мужчины и его сына оказались в опасности. В ней, помимо самих полицейских, приняли участие служебные собаки и вертолет.

Однако, как пишет Der Spiegel, путешественники, вероятно, не успели спуститься в туннели, когда они заметили полицейских. Тогда они спрятались от спасателей и позже связались с неназванным родственником по телефону. Тот доложил полиции о состоянии мужчины и его сына, после чего спасательную операцию свернули.

Теперь, согласно закону о полиции Тюрингии, «туристам» предстоит покрыть расходы на спасательную операцию. Кроме того, им предъявлено обвинение в незаконном проникновении. Полиция также выпустила предостережение для тех, кто, возможно, захочет повторить поход мужчины и его сына. По словам представителя оперштаба, инцидент мог иметь более серьезные последствия.

Фото:Claus Bach / KZ Gededenkstätte Mittelbau-Dora

