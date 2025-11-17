Опубликован рейтинг лучших в мире сэндвичей

Рейтинг из 25 лучших мире сэндвичей опубликовал американский телеканал CNN. «Холод» приводит сокращенную версию списка.

На первое место американские журналисты поставили бокадильо-де-хамон родом из Испании. «Есть посредственные сэндвичи с ветчиной, а есть этот простой ручной сэндвич с одним из лучших в мире хамонов – роскошной иберийской ветчиной из свиней, откормленных желудями», — говорится в публикации CNN.

Для приготовления этого сэндвича тонко нарезанное мясо выкладывается на хрустящий хлеб, смазанный оливковым маслом первого отжима. К этой основе затем добавляют свежие помидоры и немного сыра. «Но ветчина, безусловно, главный герой этого шоу», — подчеркивают составители рейтинга.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

На следующей строчке расположился вьетнамский сэндвич бань ми. Его CNN называет «кулинарным пережитком французского колониализма», так как хлебной основной этого блюда служит хрустящий французский багет. Классический вариант использует в качестве начинки свиной рулет по-вьетнамским ча-луа и тертую маринованную морковь, приправленные листьями кинзы, майонезом и другими ингредиентами.

Другой вариант бань ми готовят с тофу и тонко нарезанной курицей с лемонграссом. «Бань ми теперь продается практически на каждом углу в Хошимине и по всему Вьетнаму, и пользуется огромной популярностью далеко за пределами страны», — отмечает телеканал.

Расположившийся на третьей строчке мексиканский сэндвич torta ahogada является самой популярной уличной едой в Гвадалахаре, столице мексиканского штата Халиско. Для его приготовления рубленую свинину заворачивают в хрустящий хлеб, также доставшийся мексиканцам от французских оккупантов в середине XIX века, а затем заливается острым красным соусом. По легенде рецепт Torta ahogada появился, когда кто-то случайно уронил хлеб со свининой в соус.

На четвертой строчке рейтинга CNN расположились итальянские трамеццини. Как отмечают составители списка это блюдо родом из Турина, однако настоящую популярность ему принесла Венеция. Здесь треугольнички из белого хлеба подают с множеством начинок — от оливок и тунца до яиц всмятку и овощей, а также горки хрустящей ветчины прошутто с трюфелями.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Пятое место в рейтинге занимает, вероятно, самый известный во всем мире вариант сэндвича — пришедшая с Ближнего Востока шаурма. Как отмечают составители списка, его название происходит от арабского слова, означающего «переворачивание», что является отсылкой к способу приготовления мяса для него — на вращающемся вертикальном вертеле.

Распространившись в странах Европы и Средиземноморья шаурма получила множество адаптаций, таких как, например, греческий гирос или турецкий донер-кебаб.

Основой блюда является жареное на вертеле мясо, как правило курица, баранина или говядина, которое затем заворачивают в хлеб, добавляя овощи и соус.