EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Опубликован рейтинг лучших в мире сэндвичей

2 минуты чтения 11:18 | Обновлено: 11:33
Опубликован рейтинг лучших в мире сэндвичей

Рейтинг из 25 лучших мире сэндвичей опубликовал американский телеканал CNN. «Холод» приводит сокращенную версию списка.

На первое место американские журналисты поставили бокадильо-де-хамон родом из Испании. «Есть посредственные сэндвичи с ветчиной, а есть этот простой ручной сэндвич с одним из лучших в мире хамонов – роскошной иберийской ветчиной из свиней, откормленных желудями», — говорится в публикации CNN.

Для приготовления этого сэндвича тонко нарезанное мясо выкладывается на хрустящий хлеб, смазанный оливковым маслом первого отжима. К этой основе затем добавляют свежие помидоры и немного сыра. «Но ветчина, безусловно, главный герой этого шоу», — подчеркивают составители рейтинга.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

На следующей строчке расположился вьетнамский сэндвич бань ми. Его CNN называет «кулинарным пережитком французского колониализма», так как хлебной основной этого блюда служит хрустящий французский багет. Классический вариант использует в качестве начинки свиной рулет по-вьетнамским ча-луа и тертую маринованную морковь, приправленные листьями кинзы, майонезом и другими ингредиентами.

Другой вариант бань ми готовят с тофу и тонко нарезанной курицей с лемонграссом. «Бань ми теперь продается практически на каждом углу в Хошимине и по всему Вьетнаму, и пользуется огромной популярностью далеко за пределами страны», — отмечает телеканал.

Расположившийся на третьей строчке мексиканский сэндвич torta ahogada является самой популярной уличной едой в Гвадалахаре, столице мексиканского штата Халиско. Для его приготовления рубленую свинину заворачивают в хрустящий хлеб, также доставшийся мексиканцам от французских оккупантов в середине XIX века, а затем заливается острым красным соусом. По легенде рецепт Torta ahogada появился, когда кто-то случайно уронил хлеб со свининой в соус.

На четвертой строчке рейтинга CNN расположились итальянские трамеццини. Как отмечают составители списка это блюдо родом из Турина, однако настоящую популярность ему принесла Венеция. Здесь треугольнички из белого хлеба подают с множеством начинок — от оливок и тунца до яиц всмятку и овощей, а также горки хрустящей ветчины прошутто с трюфелями.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Пятое место в рейтинге занимает, вероятно, самый известный во всем мире вариант сэндвича — пришедшая с Ближнего Востока шаурма. Как отмечают составители списка, его название происходит от арабского слова, означающего «переворачивание», что является отсылкой к способу приготовления мяса для него — на вращающемся вертикальном вертеле.

Распространившись в странах Европы и Средиземноморья шаурма получила множество адаптаций, таких как, например, греческий гирос или турецкий донер-кебаб.

Основой блюда является жареное на вертеле мясо, как правило курица, баранина или говядина, которое затем заворачивают в хлеб, добавляя овощи и соус.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле