EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Муж первой замороженной в Китае женщины вступил в новые отношения

2 минуты чтения 19:54

Муж первой в Китае женщины, тело которой подвергли криоконсервации, 57-летний специалист в области спорта Гуй Цзюньминь, начал новые отношения, сообщает South China Morning Post. В 2017 году мужчина заморозил свою 48-летнюю жену Чжань Вэньлянь, умершую от рака легких, чтобы в будущем, когда будет изобретено лекарство от рака, ее удалось вылечить.

Несмотря на то, что пока заморозка людей считается необратимой и проводится после установленной смерти мозга, мужчина продолжает надеяться на оживление первой жены, а свои новые отношения называет «утилитарными». При этом он задается вопросами, не будет ли считаться двоеженством свадьба с новой партнершей и как распорядиться своим наследством в случае пробуждения жены.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Цзюньминь восемь лет назад подписал тридцатилетний договор с Научно-исследовательским институтом естественных наук «Иньфэн» провинции Шаньдун. Этот институт был основан в 2015 году и сотрудничал с больницей Цилу при Шаньдунском университете, предлагая бесплатную криоконсервацию первым пациентам-добровольцам.

В течение первых двух лет после заморозки тела жены Цзюньминь не планировал вступать в новые отношения. Однако в 2020 году у него случился приступ подагры, он не смог дотянуться до телефона и пролежал у себя дома два дня, пока его не нашли родственники. После этого случая он решил найти себе новую пару.

«Если с человеком действительно что-то случится, когда он один, он ничего не сможет сделать. Он может умереть дома, и никто даже не узнает об этом», — сказал мужчина.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Общий друг познакомил Цзюньмина со страховым агентом Ван Чунься. Он отметил, что его новая партнерша «добрая и простая», как и его первая жена, а также заботится о нем.

«Она еще не вошла в моё сердце. Я чувствую ответственность перед ней, но это сложный вопрос. Она никогда не заменит мне жену. Я не могу просто забыть прошлое, но мне всё равно нужно жить дальше», — сообщил он в интервью.

При этом Цзюньминь пожаловался, что чувствует разрыв в жизненном опыте и финансовом положении с Чунься. Он считает себя много путешествующим, финансово стабильным и «вращающимся в уважаемых социальных кругах». По его словам, его девушка бросила сельскую школу в седьмом классе, работала на фабриках и официанткой, а потом открыла парикмахерскую. Ее мнение о новых отношениях в публикации не приведено.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле