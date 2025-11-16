Муж первой замороженной в Китае женщины вступил в новые отношения

Муж первой в Китае женщины, тело которой подвергли криоконсервации, 57-летний специалист в области спорта Гуй Цзюньминь, начал новые отношения, сообщает South China Morning Post. В 2017 году мужчина заморозил свою 48-летнюю жену Чжань Вэньлянь, умершую от рака легких, чтобы в будущем, когда будет изобретено лекарство от рака, ее удалось вылечить.

Несмотря на то, что пока заморозка людей считается необратимой и проводится после установленной смерти мозга, мужчина продолжает надеяться на оживление первой жены, а свои новые отношения называет «утилитарными». При этом он задается вопросами, не будет ли считаться двоеженством свадьба с новой партнершей и как распорядиться своим наследством в случае пробуждения жены.

Цзюньминь восемь лет назад подписал тридцатилетний договор с Научно-исследовательским институтом естественных наук «Иньфэн» провинции Шаньдун. Этот институт был основан в 2015 году и сотрудничал с больницей Цилу при Шаньдунском университете, предлагая бесплатную криоконсервацию первым пациентам-добровольцам.

В течение первых двух лет после заморозки тела жены Цзюньминь не планировал вступать в новые отношения. Однако в 2020 году у него случился приступ подагры, он не смог дотянуться до телефона и пролежал у себя дома два дня, пока его не нашли родственники. После этого случая он решил найти себе новую пару.

«Если с человеком действительно что-то случится, когда он один, он ничего не сможет сделать. Он может умереть дома, и никто даже не узнает об этом», — сказал мужчина.

Общий друг познакомил Цзюньмина со страховым агентом Ван Чунься. Он отметил, что его новая партнерша «добрая и простая», как и его первая жена, а также заботится о нем.

«Она еще не вошла в моё сердце. Я чувствую ответственность перед ней, но это сложный вопрос. Она никогда не заменит мне жену. Я не могу просто забыть прошлое, но мне всё равно нужно жить дальше», — сообщил он в интервью.

При этом Цзюньминь пожаловался, что чувствует разрыв в жизненном опыте и финансовом положении с Чунься. Он считает себя много путешествующим, финансово стабильным и «вращающимся в уважаемых социальных кругах». По его словам, его девушка бросила сельскую школу в седьмом классе, работала на фабриках и официанткой, а потом открыла парикмахерскую. Ее мнение о новых отношениях в публикации не приведено.