Интернет и мемы

Женщины рассказали о нежелании показывать своих партнеров в соцсетях

2 минуты чтения 13:43 | Обновлено: 13:51
Женщины рассказали о нежелании показывать своих партнеров в соцсетях

Все больше женщин отказываются от публикации фото и видео со своими партнерами в социальных сетях. Это связано как с изменением отношения к публичной демонстрации отношений, так и с особенностями восприятия контента в интернете. Тренд исследовало издание Би-би-си.

Блогерша Тавана Мусвабури, у которой 33 тысячи подписчиков в Instagram, рассказала журналистам издания, что намеренно не показывает лицо своего бойфренда. Так у нее получается сохранять образ самостоятельной и независимой женщины и не связывать собственные достижения с мужчиной. Более того, даже в случае перехода отношений на новый уровень Мусвабури не планирует сообщать об этом подписчикам, в их представлении она останется одинокой.

На изменение реакции к публичной демонстрации отношений недавно обратил внимание и журнал Vogue. Он опубликовал статью под заголовком «Стал ли бойфренд чем-то постыдным?». Автор материала полагает, что женщины все чаще стремятся получать социальные преимущества от отношений, не производя впечатления чрезмерной зависимости от партнера. Она связывает это с давлением традиционных гендерных ожиданий.

Некоторые инфлюенсеры рассказывают, что раскрытие партнера может отрицательно сказаться на вовлеченности аудитории. Контент-креатор Стефани Йебоа сообщила, что после такого «романтического каминг-аута» лишилась около тысячи подписчиков. Часть аудитории перестала идентифицировать себя с ее контентом, и прямо сообщила ей об этом.

Эксперты отмечают, что для блогеров отказ от публикации партнеров связан и с необходимостью соблюдать целостность личного бренда. Так, исследователь в области маркетинга инфлюенсеров и социальных сетей Джиллиан Брукс говорит, что несоответствие установленному образу может запутать аудиторию и снизить ее лояльность.

Скрывают отношения не только блогеры, но и рядовые пользователи соцсетей. Как выяснили журналиста Би-би-си, они объясняют это нежеланием выглядеть зависимыми от партнера, а также стремлением сохранить личные границы или эстетическими причинами. Некоторые ссылаются на страх перед убеждением, что завистливые взгляды могут навредить отношениям.

По словам социального психолога Гвендолин Сайдман из Мичиганского государственного университета, нежелание делиться личным связано и с тем, что пользователи все чаще задумываются о постоянстве цифровых следов. Люди становятся осторожнее, понимая, что опубликованное в сети остается там надолго, а отношения могут меняться.

