Масштабный сбой интернета произошел в нескольких российских регионах

Абоненты «Ростелекома» из Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей 15 ноября потеряли доступ к интернету из-за повреждения кабеля, сообщил провайдер «Коммерсанту». По данным СМИ, на отключения интернета жаловались пользователи из более чем десятка российских регионов.

«Было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома», объясняя отлючения в четырех областях. Компания сообщила, что работы по восстановлению связи уже завершены.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле? Интернет и мемы 7 минут чтения

О «незначительном замедлении» доступа к интернету в Мурманской области в субботу сообщило издание TV21. В ночь на воскресенье на портале Downdetector жаловались пользователи «Ростелекома» из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Марий Эл, Псковской, Белгородской и Нижегородской областей, пишет РБК.

По данным «Дом.рф», также проблемы с подключением наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Regnum обратил внимание, что «Ростелеком» не работал в Челябинской и Самарской областях.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Телеграм-канал Sota со ссылкой на одного пользователя утверждает, что «у большинства» абонентов во время сбоя работали ресурсы из «белого списка». Об этом же без ссылок на источники написал Digital Report.

Подписчики журналиста Андрея Захарова из регионов, в которых отключался интернет, сообщили, что сайты из «белого списка» им также были недоступны. Захаров отметил, что проект «На связи» проверяет информацию о том, действительно ли во время сбоя работали «белые списки».